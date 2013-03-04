لاریجانی: عسگراولادی رجلی در تراز انقلاب است/نصایحش برای همه درس باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سی و پنجمین سالگرد تشکیل کمیته امداد امام خمینی در دیدار با مسئولان و خیرین این کمیته اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی بسیار خدوم کم سر و صدا و با تواضع کارخود را پیش می برد.

وی با بیان اینکه وجود آقای عسگر اولادی به عنوان یکی از موسسین این کمیته و حضور ایشان در این جلسه مبارک است، گفت: آقای عسگر اولادی نمادی از یک عمر مبارزه برای حکومت است. ایشان فراز و فرودهای سنگینی را درک کرده و در میدان بوده اند و در همه حال این حسن خلق را داشته اند.

لاریجانی با بیان اینکه عسگراولادی یک رجل سیاسی تراز جمهوری اسلامی ایران و تربیت یافته مکتب اصول فکری است، گفت: امیدوارم بیانات تذکرات و نصایح ایشان برای همه درس باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نامه نگاری های اخیر ایشان نشان از نشاط فکری سیاسی آقای عسگر اولادی دارد.

لاریجانی در ادامه افزود: در مکانی که ما امروز در آن حاضریم یعنی ساختمان مجلس مشروطه خاطره های بسیاری اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه تاسیس پارلمان از زمان مشروطه آغاز شد، گفت: درس های نهضت مشروطه برای رهبران جمهوری اسلامی ایران بسیار موثر بود و آنها رفتار خود را طوری تنظیم کردند که مشکلات زمان مشروطه دیگر تکرار نشود.

لاریجانی با بیان اینکه چند عامل در دوران مشروطه اتفاق افتاد که در انقلاب اسلامی این نقاط مورد توجه قرار گرفت، گفت: مشروطه به وسیله مراجع نجف و تهران آغاز شد که در نهایت توده های ملت نیز از آنها حمایت کرده و به میدان آمدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مجلس خبرگان جریانهایی بودند که مخالف ولایت فقیه بودند و یکی از آنها بنی صدر بود و اسناد آن نیز موجود است، گفت: غربی ها نیز با ولایت فقیه مخالفت می کردند اما فکر بلند امام خمینی این نقیصه را رفع کرد.

وی با اشاره به اینکه این ولایت فقیه است که کشور را در بحران های داخلی و خارجی مدیریت و هدایت می کند، گفت: یکی دیگر از نکاتی که در زمان مشروطه ایجاد شد این بود که برخی جریانها ریشه در انگلیس داشتند یعنی ظاهر مناسبی داشته اما طور دیگری فکر و عمل می کردند.

لاریجانی با اشاره به اینکه یکی از این مدل آدمها در دوران مشروطه سردار سپه بود، گفت: این فرد وقتی وزیر دفاع شد با پای برهنه به بازار آمد، به سر و صورتش گل مالیده بود و به عزاداران محرم در بازار پارچه مشکی اهدا می کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: همین فرد که این اقدامات را انجام می داد به قدری فاسد بود که اگر شبها دو جام می نمی نوشید، نمی خوابید.

وی با بیان اینکه اینگونه رفتارها حقه بازی بود، اظهار داشت: ما یک سری موجودات حقه باز سیاسی داشتیم که ظاهرشان یک نوع بود و فکرشان طور دیگر بود وانگلیسی ها دراین امور استاد بودند.

لاریجانی همچنین با بیان اینکه یکی دیگر از مسائلی که در نهضت مشروطه شاهد بودیم ایجاد درگیری و جنجال های سیاسی بود، تصریح کرد: گاهی برخی افراد مانند همین سردار سپه میان مسئولان آن زمان بین مصدق و کاشانی اختلافاتی ایجاد می کردند که همین اختلافات زمینه کودتا را فراهم کرد، چرا که اختلاف بین مسئولان تشدید می شد و توجهی به مسائل کلان کشور ازسوی مسئولان نبود.

وی با بیان اینکه ممکن است در عالم سیاست این شگردها به کار گرفته شود و اختلافات نیز به وجود بیاید، گفت: این ولایت فقیه است که در این شرایط مدیریت کرده و جامعه را در مسیر صحیح هدایت می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ولی فقیه کار اجرایی نمی کند بلکه هدایت جامعه در مسیر صحیح وظیفه ولی فقیه است.

وی با بیان اینکه امام (ره) و بزرگان انقلاب با شعار برقرار عدالت کمیته امداد امام خمینی را تاسیس کردند، گفت: البته تشکیل این کمیته یک وجه برقراری عدالت است و ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور باید متناسب با تراز کشور باشد.

لاریجانی با بیان اینکه یکی از نهادهای که از مختصات بومی کشور به خوبی استفاده کرد کمیته امداد بود، اظهار داشت: شما یک اطمینانی ایجاد کردید که مردم به شما اعتماد کنند و یکی دیگر از اقدامات مهم در کمیته امداد امام خمینی دست گرفتن از کودکان و نوجوانان برای رشد شکوفایی استعداد آنها بود، این خود یکی از مظاهر عدالت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشت: یکی از اقداماتی که قبلا نیز به آقای عسگر اولادی گفتم و نیاز است کمیته امداد آنرا پیگیری کند و با توجه به معضل بزرگ اشتغال در کشور، کارآفرینی است.

وی همچنین کمک به افراد تحت پوشش کمیته امداد برای ادامه تحصیل را یکی دیگر از اقدامات مهم این کمیته خواند و تصریح کرد: تعدادی از نمایندگان مجلس در روزهای ابتدایی کار خود اظهار داشتند که ما عضو کمیته امداد امام خمینی بودیم و با گذراندن تحصیلات عالی امروز نماینده مردم درمجلس شده ایم.