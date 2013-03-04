اجرای سریع مصوبات ستاد نوروزی توسط ادارات شادگان الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالزهرا سنواتی صبح دوشنبه در جلسه شورای ترافیک که در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد گفت: باید هرچه سریعتر تمامی امکانات برای استقبال و پذیرایی از میهمانان نوروزی مهیا شود.



وی افزود: ترمیم نوارهای حفاری شده، اختصاص محوطه درمانگاه شماره یک به عنوان پارکینگ (با هدف کاهش ترافیک خیابان امام ) و خاکریزی اطراف اورژانس دارخوین توسط شهرداری ظرف مدت یک هفته همراه با نصب پایه های برق به منظور بهبود روشنایی معابر این منطقه بایستی هر چه سریعتر انجام گیرد.



سنواتی از انجام عملیات جدول جداکننده خیابان امام (ره) و نصب تابلوهای راهنما و هشدار دهنده در این خیابان با همکاری پلیس راهور و شهرداری خبر داد.



سرپرست فرمانداری شادگان همچنین خطاب بخشدار مرکزی این شهرستان با تاکید بر ضرورت رسیدگی به امور خودروهای مسافر کش در مسیر روستاها و ساماندهی آنان اظهار کرد: باید ظرف مدت یک هفته ضمن تشکیل کمیته انضباطی نسبت به ساماندهی این خودروها با همراهی اطلاعات نیروی انتظامی، اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات و پلیس راه آبادان اقدام شود.



سنواتی همچنین خواستار اقدام سریع در جهت نصب سرعت گیرها و چراغهای چشمک زن در ورودی دارخوین توسط شهرداری شادگان و با همراهی پلیس راه آبادان – اهواز شد.