آموزش و پرورش باید به سمت کارآفرینی و اشتغال برود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سحرخیز در نخستین همایش ملی نقش آموزش و پرورش در توسعه کارآفرینی از منظر تحول بنیادین که روز دوشنبه در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، گفت: گزاره هایی در سند تحول بنیادین وجود دارد که حکایت از افق روشنی برای نظام تعلیم و تربیت است.

وی افزود: آموزش مهارت و پرورش انسان خلاق و نوآور در تولید علم و فناوری و ارتقای کارآفرینی از جمله گزاره هایی است که در سند تحول بنیادی به صورت ویژه به آنها پرداخته شده است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین در این سند به تعامل اثربخش مدارس و مراکز کارآفرینی هم راستا با اسناد بالادستی مانند سیاستهای کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، نقشه جامع علمی کشور، برنامه پنجم توسعه و چشم انداز بیست ساله کشور اشاره شده است که همگی حکایت از همسویی آموزش و پرورش با دستاوردهای وزارت کار، علوم و سازمان فنی و حرفه ای دارد.

به گفته سحرخیز، در این همایش اساتید و کارآفرینان برتر و همچنین فارغ التحصیلان هنرستانی موفق حضور داشته و امیدواریم در سالهای آینده با همکاری شورای عالی آموزش و پرورش و سازمان پژوهش زیرنظامی را که امروز برای ما حیاتی است بتوانیم در سند تحول عملیاتی کنیم.

سحرخیز در پایان گفت: با سه ساله شدن هنرستانها و اصلاح فرآیند هدایت تحصیلی در یکی دو سال آینده 70 درصد دانش آموزان جذب هنرستان ها می شوند.