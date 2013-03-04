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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۵۹

آموزش و پرورش باید به سمت کارآفرینی و اشتغال برود

آموزش و پرورش باید به سمت کارآفرینی و اشتغال برود

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش اعلام کرد: توانمندسازی دانش آموزان حداقل به یک مهارت برای کسب روزی حلال از اهداف مهم آموزش و پرورش بوده و در صدد است که از یک رویکرد صرفا آموزش محوری به سمت توانمندسازی و خلاقیت دانش آموز در عرصه اشتغال و کارآفرینی برود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سحرخیز در نخستین همایش ملی نقش آموزش و پرورش در توسعه کارآفرینی از منظر تحول بنیادین که روز دوشنبه در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، گفت: گزاره هایی در سند تحول بنیادین وجود دارد که حکایت از افق روشنی برای نظام تعلیم و تربیت است.

وی افزود: آموزش مهارت و پرورش انسان خلاق و نوآور در تولید علم و فناوری و ارتقای کارآفرینی از جمله گزاره هایی است که در سند تحول بنیادی به صورت ویژه به آنها پرداخته شده است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین در این سند به تعامل اثربخش مدارس و مراکز کارآفرینی هم راستا با اسناد بالادستی مانند سیاستهای کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، نقشه جامع علمی کشور، برنامه پنجم توسعه و چشم انداز بیست ساله کشور اشاره شده است که همگی حکایت از همسویی آموزش و پرورش با دستاوردهای وزارت کار، علوم و سازمان فنی و حرفه ای دارد.

به گفته سحرخیز، در این همایش اساتید و کارآفرینان برتر و همچنین فارغ التحصیلان هنرستانی موفق حضور داشته و امیدواریم در سالهای آینده با همکاری شورای عالی آموزش و پرورش و سازمان پژوهش زیرنظامی را که امروز برای ما حیاتی است بتوانیم در سند تحول عملیاتی کنیم.

سحرخیز در پایان گفت: با سه ساله شدن هنرستانها و اصلاح فرآیند هدایت تحصیلی در یکی دو سال آینده 70 درصد دانش آموزان جذب هنرستان ها می شوند.

 

کد مطلب 2011114

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