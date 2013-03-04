به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با صدور اطلاعیه ای با اشاره به اینکه در جریان عملیات تفحص پیکرهای مطهر شهدا در خاک عراق ، موفق به کشف تعدادی از شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شده است آورده است : به فضل الهی پیکرهای مطهر شهدا صبح روز بیست و سوم ماه جاری از طریق مرز شلمچه در جنوب کشور به صورت رسمی تبادل می شوند.