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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۴

پیکر تعدادی از شهدای دفاع مقدس 23 اسفند به کشور باز می‌گردند

پیکر تعدادی از شهدای دفاع مقدس 23 اسفند به کشور باز می‌گردند

کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح از کشف تعدادی از پیکرهای مطهر شهدای جنگ تحمیلی در خاک عراق و تبادل آنها در مرز شلمچه خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با صدور اطلاعیه ای با اشاره به اینکه در جریان عملیات تفحص پیکرهای مطهر شهدا در خاک عراق ، موفق به کشف تعدادی از شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شده است آورده است : به فضل الهی پیکرهای مطهر شهدا صبح روز بیست و سوم ماه جاری از طریق مرز شلمچه در جنوب کشور به صورت رسمی تبادل می شوند.

کد مطلب 2011116

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