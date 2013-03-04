ایران و زبان پارسی باید مرجع علمی جهان شود

به گزارش خبرنگار مهر سید محمد حسینی صبح امروز در مراسم نکوداشت مرحوم سیاوش پرواز و افتتاح بزرگ ترین گنجینه اسلام در زاهدان گفت:ایران اسلامی دارای تمدنی غنی و دارای فرهیختگان بزرگی است که همواره در دنیا منشا مباهات و تحول بوده اند و این دگرگونی تنها از طریق انس با کتاب حاصل شده است.

وی در جمع مسئولان و فرهیختگان در تالار استانداری سیستان و بلوچستان افزود: جایگاه علمی و جهانی هر ملت با میزان انس مردم با کتاب ارتباط مستقیم دارد و از این منظر ملت ایران همیشه در دنیا طلایه داربوده است.

حسینی با بیان اینکه گنجینه اهدایی مرحوم سیاوش پرواز از هر گنج مادی در دنیا با ارزش تر است گفت: این گنجینه ها به رشد و پیشرفت تمدن و فرهنگ اسلامی کمک شایانی خواهد کرد.

وی سنت اهدای کتاب در بین ایرانیان را فرهنگی دیرینه و نهادینه عنوان کرد و افزود:توجه به ارزش های ماندگار این سنت حسنه موجب تحولات شگرف در تمدن و فرهنگ این مرز و بوم می شود.

وی افزود:حضور مستمر مقام معظم رهبری همه ساله در نمایشگاه کتاب نشان از توجه و اهمیت به فرهنگ کتاب و کتاب خوانی دارد .

وی با بیان اینکه بسیاری از علمای ایران همچون آیت الله مرعشی به واسطه یک ماه نماز خواندن نسبت به جمع آوری یک جلد کتاب اهتمام ورزیده اند تاکید کرد: امروزحفظ و پاسداری از فرهنگ و اندیشه های اسلامی با الگو برداری از این چنین شخصیت های بزرگی باید سرمشق همه ما قرار گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعدد و تنوع منابع خبری و وسایل سرگرم کننده عصر حاضر گفت:ابزار های جدید اطلاع رسانی در دنیای کنونی جاذبه های فراوانی بین مخاطبان ایجاد کرده است اما این اطلاعات به طور معمول دارای قالبی سطحی است و نمی تواند جای کتاب را برای عمق بخشیدن به دانسته های مخاطبان پر کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مراسم نکوداشت مرحوم سیاوش پرواز یکی از بزرگ ترین اهدا کننده های کتاب کشور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از خانواده این مرحوم با اهدای لوح یادبود تقدیر و تشکر کرد.