آماده باش نهادهاي نظارتي براي جلوگيري از بروز تخلفات دستگاههاي اجرايي

اين مقام قضايي در گفتگو با خبرنگار سياسي" مهر" به بررسي چهار آفت كه ممكن است دستگاههاي اجرايي دچار آنها شوند پرداخت و خاطرنشان كرد: اولين آفت در پايان كار دولت فعلي تعهداتي است كه براي دولت آينده ممكن برجاي بماند.

وي امضاي قراردادهايي كه براي دولت آينده تعهد آور است را از جمله مصاديق اين آفت برشمرد و متذكر شد: دستگاههاي نظارتي در ماههاي آينده بايد مراقب اين گونه قراردادها باشند.

اين مقام قضايي ، يكي از آفت هاي دستگاههاي اجرايي در پايان عمر دولت فعلي را برخي اقداماتي دانست كه فاقد مجوز قانوني است و در اين خصوص خاطرنشان كرد: معمولا در پايان عمر دولت برخي اقدامات كه به دليل عدم وجاهت قانوني تاكنون صورت نگرفته ،ممكن است انجام بگيرد.

وي مجامع عمومي شركتها و مسوولان بلند پايه هر نهاد را از جمله مواردي دانست كه ممكن است از طريق آنها مجوزهايي براي كارهاي غير قانوني صورت پذيرد.

اين مديرقضايي آفت بعدي اين دوران را ايجاد توقع در پرسنل و كاركنان دستگاهها دانست و افزود: در برخي موارد مشاهده مي شود كه پرداخت هايي به كاركنان صورت مي گيرد كه ممكن است براي مديران بعدي مشكل ساز شود.

وي در پايان برخي انتصابات در ماههاي اخير را مساله دار عنوان كرد و افزود: از طريق اين انتصابات،دست مديران بعدي بسته مي شود.