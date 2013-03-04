  1. استانها
  2. گیلان
۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۵۵

آهنی بیان کرد:

20 هزار بازرسي از بنگاه هاي اقتصادي صومعه سرا انجام شد

20 هزار بازرسي از بنگاه هاي اقتصادي صومعه سرا انجام شد

صومعه سرا - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت صومعه سرا از انجام 20 هزار مورد بازرسي از بنگاه هاي اقتصادي در اين شهرستان خبرداد و گفت: اين بازرسي ها از ابتداي امسال تا پايان بهمن ماه صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن آهني ظهر امروز در ستاد تنظیم بازار این شهرستان  افزود: در بازرسي هاي مزبور كه بیشتر در قالب 14 تيم دو نفره انجام گرفته 764 مورد تخلف در واحدهاي صنفي و غير صنفي شناسايي كه با تشكيل پرونده براي صدور حكم به تعزيزات حکومتی ارسال شد.

وی تصریح کرد: عمده تخلفات این واحدها شامل عدم صدور فاكتور، عدم درج قيمت و عرضه خارج از شبكه بوده و ارزش ريالي پرونده هاي متشكله نيز افزون بر 435 ميليون ريال بوده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت صومعه سرا گفت: در اين مدت 139 مورد گشت مشترك بازرسي با همراهي ادارات شهرستان بويژه فرمانداري، مجمع امور صنفي، تعزيرات حكومتي، شبكه بهداشت و دامپزشكي انجام شده است.

وی افزود: تعداد 125 مورد از این تخلفات در راستای بازرسي هاي صورت گرفته در بهمن ماه امسال كشف شده است.

آهنی در ادامه از تمامي شهروندان و مسافران نوروزي خواست از نمايشگاه عرضه مستقيم كالاي اين شهرستان كه در محل پارك ابريشم صومعه سرا در حال برگزاريست بازديد کنند.

کد مطلب 2011120

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها