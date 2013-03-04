20 هزار بازرسي از بنگاه هاي اقتصادي صومعه سرا انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن آهني ظهر امروز در ستاد تنظیم بازار این شهرستان افزود: در بازرسي هاي مزبور كه بیشتر در قالب 14 تيم دو نفره انجام گرفته 764 مورد تخلف در واحدهاي صنفي و غير صنفي شناسايي كه با تشكيل پرونده براي صدور حكم به تعزيزات حکومتی ارسال شد.

وی تصریح کرد: عمده تخلفات این واحدها شامل عدم صدور فاكتور، عدم درج قيمت و عرضه خارج از شبكه بوده و ارزش ريالي پرونده هاي متشكله نيز افزون بر 435 ميليون ريال بوده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت صومعه سرا گفت: در اين مدت 139 مورد گشت مشترك بازرسي با همراهي ادارات شهرستان بويژه فرمانداري، مجمع امور صنفي، تعزيرات حكومتي، شبكه بهداشت و دامپزشكي انجام شده است.

وی افزود: تعداد 125 مورد از این تخلفات در راستای بازرسي هاي صورت گرفته در بهمن ماه امسال كشف شده است.

آهنی در ادامه از تمامي شهروندان و مسافران نوروزي خواست از نمايشگاه عرضه مستقيم كالاي اين شهرستان كه در محل پارك ابريشم صومعه سرا در حال برگزاريست بازديد کنند.