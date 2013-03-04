کارگاه آموزشی ویژه مدیران بانک ها و موسسات مالی دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس شهرستان دامغان صبح دوشنبه در کارگاه آموزشی ویژه ویژه مدیران بانک ها و موسسات مالی شهرستان دامغان در محل ستاد فرماندهی انتظامی این شهرستان اظهار داشت: این کارگاه آموزشی با هدف پیشگیری از جرم و ارتقای امنیت عمومی برگزار شد.

سرهنگ پاسدار غلامرضا کاظم زاده تصریح کرد: در آستانه پایان سال و چهارشنبه سوری همکاری و تعامل پلیس با بانک ها و موسسات مالی تقویت می شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه برقراری امنیت و نظم در جامعه با مشارکت و همکاری همگان ایجاد می شود افزود: باید بکوشیم برقراری امنیت و نظم در جامعه به نحو مطلوب در جامعه حاکم شود تا رضایت همه فراهم آید.

رئیس پلیس شهرستان دامغان ضمن بیان اینکه بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی افراد جامعه با برگزاری کارگاه های آموزشی در طول سال از برنامه های پلیس است تصریح کرد: این امر در دستور کار قرار دارد و به این موضوع نگاه ویژه می شود.

کاظم زاده با بیان اینکه طرح نوروزی پلیس از 24 اسفند ماه جاری آغاز و تا 15 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت گفت: با برنامه ریزی های انجام شده پلیس با تمام توان و امکانات تلاش می کند تا در برقراری نظم و امنیت در سطح شهرستان و جاده ها گام های خوبی بردارد.

ینا بر این گزارش: در این کارگاه آموزش ها و هشدارهای لازم از سوی کارشناسان پلیس به مدیران بانک ها و موسسات مالی شهرستان دامغان ارائه شد.

