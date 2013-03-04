9.7 درصد پسماندهای چهارمحال و بختیاری را انواع کاغذ تشکیل می دهد

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ظروف یک بار مصرف در اکثر مکانها انباشته می شود و چهره زشتی را در طبیعت ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: تجزیه ظروف یک بار مصرف در طبیعت طول می کشد و این می تواند یک بحران برای طبیعت این استان باشد.

یوسف پور ادامه داد: 9.7 درصد از پسماند استان شامل کاغذ، مقوا و روزنامه است که می توان در بازیافت مجدد از آن ها استفاده کرد.

مدیر کل محیط زیست چهار محال و بختیاری اذعان داشت: چهار درصد از پسماند استان را شیشه ، 9.4 درصد پلاستیک، 4.2 درصد پسماند فلزی تشکیل می دهد که اگر بازیافت آن ها به بهترین شکل صورت گیرد می تواند منبا بزرگی برای استان و سرمایه گذاران باشد.

یوسف پور یادآور شد: کمتر از 10 درصد پسماند ها ی این استان پسماند هایی است که قابلیت بازیافت ندارد که نسبت به مدیریت پسماند زباله اقدام جدی باید صورت گیرد.