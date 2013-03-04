کشتی گیران صبای قم میهمان فرنگی کاران خوزستانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات امسال لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور با شرکت پنج تیم برگزار می شود و طی آن تیم های لیگ برتری در قالب دیدارهای رفت و برگشت به صورت دوره ای رقابت های خود را انجام می دهند.

تیم های هیئت کشتی استان خوزستان، صبای قم، فولاد ماهان سپاهان اصفهان، هیئت کشتی فارس، پرسپولیس تهران مسابقات امسال لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور را برگزار می کنند در حالی که بعد از دو هفته رقابت قرار است این هفته دیدارهای هفته سوم به انجام برسد.

کشتی گیران تیم های لیگ برتری در هفت وزن شامل اوزان 55، 60، 66، 74، 85، 96 و 120 کیلوگرم با یکدیگر به رقابت می پردازند و پیروزی در هر وزن یک امتیاز به اندوخته های تیم برنده اضافه خواهد کرد و تیمی که بتواند به چهار پیروزی برسد صد در صد برنده خواهد بود.

رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور چیزی شبیه به مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی به انجام می رسد و به همین خاطر طرفداران زیادی دارد، علاقمندانی که هفته آینده در قم جدال حساسی از صبا با ماهان را شاهد خواهند بود.

اما اکنون موعد برگزاری دیدارهای هفته سوم از دور رفت مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور است و کشتی گیران صبای قم باید در دیداری خارج از خانه به میزبانی تیم هیئت خوزستان در شهر اهواز به مصاف این تیم بروند.

دیدار تیم های کشتی فرنگی صبای قم و هیئت خوزستان قرار است از ساعت 17 عصر روز پنجشنبه هفدهم اسفند ماه در اهواز برگزار شود، دیداری که دومین مسابقه تیم هیئت خوزستان و سومین رقابت برای تیم کشتی فرنگی صبای قم به شمار می رود.

فرنگی کاران صبای قم در دو هفته قبل پیکارهای این فصل لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور در یک دیدار خانگی و یک مسابقه خارج از خانه به میدان رفته اند و هم اکنون بدون امتیاز در انتهای جدول رده بندی جا خوش کرده اند.

صبای قم در هفته نخست لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور میزبان تیم کشتی فرنگی پرسپولیس تهران بود که در پایان با نتیجه پنج بر دو مقابل میهمان خود تن به شکست داد، ضمن اینکه در هفته دوم نیز در دیداری حساس در شهر شیراز به مصاف تیم هیئت فارس رفت و این بازی نزدیک و نفس گیر را با حساب چهار بر سه واگذار کردند.

