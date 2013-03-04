فراهم ساختن تمهیدات لازم برای دفاع از نظام اسلامی یک تکلیف است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صدر هیئتی از کارشناسان نظامی از یگان های شناوری و عملیاتی نیروی دریایی سپاه مستقر در منطقه دوم این نیرو بازدید کرد.

سرلشکر جعفری طی سخنانی در اجتماع گروهی از کارکنان واحدهای شناوری و عملیاتی ندسا در این منطقه، با اشاره به ارزش و اهمیت پاسداری در نظام مقدس اسلامی، خاطر نشان کرد: پاسداری عبادت و رسالت مقدسی است که اعتبار و ماهیت خود را از ولایت محوری گرفته است.

وی افزود: بر اساس فلسفه وجودی سپاه، انجام اقدامات عملی و فراهم ساختن تمهیدات لازم برای دفاع از نظام اسلامی و ارزش ها و دستاوردهای انقلاب در ابعاد گوناگون، یک وظیفه و تکلیف است.

فرمانده کل سپاه اظهار داشت: تلاش ما در مجموعه سپاه این است که از همه ظرفیت های ممکن برای خدمت به مردم و نظام اسلامی بهره بگیریم و موفقیت های به دست آمده در این راه را مرهون لطف خدا، اخلاص، تعهد، ولایت محوری و تلاش مجاهدانه آحاد پاسداران هستیم.

وی ادامه داد: فرصت خدمت گذاری و مجاهدت در مسیر ولایت که استمرار حرکت انبیاء و اولیاء الهی است، توفیق گرانبها و در عین حال مغتنمی است که باید قدر آن را بدانیم.

سرلشکر جعفری گفت: اساس توفیقات ما مبتنی بر اطاعت از خدا و رسول و ولایت بوده است و این شرط بندگی و زمینه استمرار عنایات الهی است و پاسداری از انقلاب اسلامی تلاشی وسیع، نامحدود، همه جانبه، حساب شده، هوشمندانه، توام با درایت، بصیرت و همراه با مجاهدت و اخلاص و در عین حال مستمر و دامنه دار است که زمان و مکان نمی شناسد.

فرمانده کل سپاه با بیان این که ایجاد و عملیاتی کردن بالاترین ظرفیت خدمتگزاری در نظام ولایی برای ما یک افتخار است، گفت: ما با بهره گیری از همه امکانات و توانمندیهای خود، ارتقای ظرفیت و افزایش حجم و ابعاد خدمتگزاری به نظام و انقلاب اسلامی را به عنوان یک هدف شایسته دنبال می کنیم و روحیه جهادی و انقلابی، تلاش مخلصانه، هوشمندی و بصیرت و حرکت بر مسیر و محور ولایت مبنای عملکرد ما و حفظ و تقویت این مبانی برای ما یک اصل اساسی است.

سرلشکر جعفری در جریان این بازدید از عملکرد شایسته و تلاش مخلصانه کارکنان نیروی دریایی سپاه برای احراز و کسب بهترین شرایط دفاعی در منطقه تقدیر کرد و از آنان خواست توانمندی های تاکتیکی و عملیاتی و همچنین آمادگی ها و قابلیت های دفاعی را همچنان متناسب با نوع،‌حجم و دامنه تهدیدات حفظ و تقویت کنند.