کرمانشاه نوروز را با اجرای نمایش های خیابانی آغاز می کند

مجتبی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعداد 150 اجرای نمایش خیابانی برای کاروان راهیان نور از یکم تا 13 فروردین ماه اجراء خواهد شد.

وی افزود: محل اجرای نمایش خیابانی راهیان نور در یادواره ی شهدای پاوه، تنگه مرصاد، بازی دراز و قصر شیرین است .

وی ادامه داد: همچنین در ایام تعطیلات نوروز 1392 اجرای 100 نمایش خیابانی دیگر با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در مکان های توریستی و تاریخی استان کرمانشاه را خواهیم داشت.

مسئول تئاتر خیابانی استان کرمانشاه گفت: موضوع این نمایش ها جاذبه های گردشگری استان کرمانشاه و ادبیات فلکلورمنطقه به صورت طنز است.

مرادی در خصوص دیگر برنامه های تئاتر خیابانی استان کرمانشاه گفت: از دیگر اجراهای نوروزی می توان از اجرای 40 نمایش رقص کردی ( هل پرکه) و آئین عروسی کردی در مکان های کرمانشاه ( طاق بستان) و بیستون ( آثار تاریخی) نام برد.

وی تصریح کرد: در سال جاری ما موفق به اجرای فقط 350 تئاتر خیابانی بوده ایم اما خوشبختانه امسال تنها در شروع سال 350 نمایش را به اجراء در آورده ایم که این امر بسیار خوشحال کننده است.

وی در پایان افزود: امید است که امسال اجراهای خیابانی استان کرمانشاه موفق تر از سال های پیش باشد و رقم آن به بیش از 500 اجراء برسد.