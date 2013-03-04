تغییر در ترکیب هیئت مدیره دفتر شعر جوان

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی دفتر شعر جوان سه‌شنبه هفته گذشته با رای‌گیری از 30 نفر از اعضا در محل دفتر شعر جوان برگزار شد.

مصطفی رحماندوست، اسماعیل امینی، بیوک ملکی، جواد زهتاب، راضیه بهرامی، مهدی فرجی، مریم جعفری، سیامک بهرام‌پرور، فاطمه سالاروند، محمدرضا مهدی‌زاده، فاطمه راکعی، ساعد باقری، سهیل محمودی، ساغر شفیعی، افشین علاء، سینا بهمنش، اصغر معاذی، محسن وطنی، آرش شفاعی، حسین جنتی، محمدرضا طاهری، رضا کریمی، راحله معماریان، فریبا صفری، علی کریمان و مهیار کاوه (حجت‌الله سیدی)، از جمله شاعران عضو مجمع عمومی بودند که در این جلسه رای دادند.

همچنین محمدرضا عبدالملکیان، مدیرعامل سابق دفتر شعر جوان و گروس عبدالملکیان که از سوی فاطمه راکعی رئیس هیئت مدیره برای حضور در این مجمع عمومی دعوت شده بودند، در این جلسه حضور نداشتند.

در مجمع عمومی دفتر شعر جوان، انتخابات برای تعیین هیئت مدیره جدید برگزار شد و این افراد به ترتیب بیشترین آراء را کسب کردند: ساعد باقری، فاطمه راکعی، مهیار کاوه (حجت‌الله سیدی)، بیوک ملکی و محسن وطنی.

همچنین آرش شفاعی و حسین جنتی با آراء نزدیک به 5 عضو اصلی، به عنوان اعضای علی‌البدل در هیئت مدیره دفتر شعر جوان انتخاب شدند. فاطمه سالاروند هم به عنوان بازرس این دفتر انتخاب شد.

بر اساس این گزارش، افشین علاء و سهیل محمودی هم از کاندیداتوری برای عضویت در هیئت مدیره دفتر شعر جوان انصراف دادند.

ساعد باقری و فاطمه راکعی که با 29 و 27 رای، بیشترین آراء را به خود اختصاص دادند، در عین حال عضو هیئت موسسان دفتر شعر جوان نیز هستند. زنده‌یاد قیصر امین‌پور و محمدرضا نیکو دیگر اعضاء هیئت موسسان دفتر شعر جوان هستند.

قرار است اعضای راه یافته به هیئت مدیره جدید دفتر شعر جوان، در اولین جلسه داخلی‌شان، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره را از میان خود انتخاب کنند.