شلمزار 700 سال قدمت تاریخی دارد

فرشاد توحید نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شلمزار پرآب ترین شهر در چهار محال و بختیاری است و این شهر سرزمین سبز کهن نامیده شده است.

وی تصریح کرد: شهرستان کیار دارای 60 هزار جمعیت است و چهار سال است که به شهرستان تبدیل شده است.

توحید نیا ادامه داد: در این شهرستان برای احیا بافت های فرسوده 230 مورد وام 20 میلیون تومانی تصویب شده که افراد بتوانند با نمای کمپوزیت ساختمان فرسوده خود را بسازند.

شهردار شلمزار اذعان داشت: سرمایه گذار می تواند در این شهرستان سرمایه گذاری کند و از مکان های گردشگری این شهرستان به نحو مطلوب استفاده کند.