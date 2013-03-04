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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۲۲

توحید نیا:

شلمزار 700 سال قدمت تاریخی دارد

شلمزار 700 سال قدمت تاریخی دارد

شلمزار - خبرگزاری مهر: شهردار شلمزار گفت: شهر شلمزار 700 سال قدمت تاریخی دارد.

فرشاد توحید نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شلمزار پرآب ترین شهر در چهار محال و بختیاری است و این شهر سرزمین سبز کهن نامیده شده است.

وی تصریح کرد: شهرستان کیار دارای 60 هزار جمعیت است و چهار سال است که به شهرستان تبدیل شده است.
 
توحید نیا ادامه داد: در این شهرستان برای احیا بافت های فرسوده 230 مورد وام 20 میلیون تومانی تصویب شده که افراد بتوانند با نمای کمپوزیت ساختمان فرسوده خود را بسازند.
 
شهردار شلمزار اذعان داشت: سرمایه گذار می تواند در این شهرستان سرمایه گذاری کند و از مکان های گردشگری این شهرستان به نحو مطلوب استفاده کند.
 
توحید نیا یادآور شد: یکی از سرمایه گذاران توانسته در دریاچه شلمزار سرمایه گذاری کند و اسباب بازی هایی را وارد این شهرستان در محدوده دریاچه شلمزار وارد و کسب درآمد کند.
کد مطلب 2011131

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