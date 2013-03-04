شاخص پایین گازرسانی روستاهای شرق گلستان

عبدالکریم رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ایام دهه فجر 12 طرح گازرسانی در مراوه تپه کلنگ زنی شد که امید می رود با بهره برداری از آن، شاخص بهره مندی مردم از نعمت گاز در این مناطق به 20 درصد رسد.

وی اظهار داشت: به هر روی با استانداردها و شاخص های استانی در زمینه گازرسانی در مناطق روستایی شرق گلستان فاصله زیادی داریم.

وی درباره مشکلات سد نرماب چلچای نیز گفت:سد نرماب پلچای که به دلیل کمبود اعتبارات دچار تعدیل نیرو شد و با رایزنیهایی که با وزارت نیرو شد، تصمیم بر رفع مشکلات گرفته شده است.

سرعت مطلوب اتوبان جاده جنگل گلستان

رجبی درباره وضعیت اتوبان جاده جنگل گلستان نیز گفت: اتوبان چهاربانده مینودشت تا جنگل گلستان در قالب طرح مهرماندگار با سرعت خوب در حال اجراست که بزودی تکمیل می شود.

این نماینده مجلس به حوزه روستایی اشاره و اضافه کرد: در حوزه راه روستایی پیگیری انجام شد اعتبار 100 کیلومتر آسافلت از وزارت راه و شهرسازی کسب شد و به محض اینکه وصول شود طرح آسفالت راههای روستایی اجرا می شود.

وی درباره بیمارستانهای نیمه کاره حوزه انتخابیه نیز گفت: در زمینه بیمارستانهای مینودشت و کلاله پیگیریهایی انجام شد و با سرپرست وزارت بهداشت جلساتی داشتیم و قول دادند هر چه زوبتر تجهیز این بیمارستانها نجام شود.