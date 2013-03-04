علیرضا قربانی، خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی درمورد ترافیک برگزاری کنسرتهای متعدد از اصیل و پاپ تا کلاسیک و مقامی در پایتخت و جای خالی نام او در میان آنها به خبرنگار مهر گفت: پیش از این قرار بود 14، 15 و 16 اسفند ماه با فردین خلعتبری در تالار وحدت کنسرتی برگزار کنیم که به علت رزرو نکردن تالار برگزاری این کنسرت منتفی شد.
خواننده آلبوم "رسوای زمانه" اثر زندهیاد همایون خرم افزود: گرچه با مسوولان تالار وحدت به توافق اولیه رسیده بودیم اما در اصل کوتاهی از خود ما بود که برای اخذ مجوز، رزرو تالار و توافقات نهایی، دیر اقدام کردیم.
خواننده اثر " بر سماع تنبور" به آهنگسازی پورناظریها با اشاره به اینکه به احتمال فراوان کنسرت یاد شده، فروردین ماه با همراهی یک ارکستر زهی در همان تالار وحدت برگزار میشود، در مورد قطعات این اجرا گفت: نیمی از قطعات مورد نظر برای اجرای پیشرو از آثار جدید فردین خلعتبری است و نیمی دیگر، قطعاتی فیلمها و سریالهایی هستند که برای مردم خاطرهانگیز است و در واقع مروری بر آثار فردین خلعتبری به شمار میروند.
قربانی درباره دیگر فعالیتهای موسیقایی خود نیز اظهار کرد: آلبومی با نام "همآواز پرستوهای آه" با شعرهایی از مهدی اخوان ثالث نیز تا پایان هفته جاری از سوی موسسه فرهنگی – هنری نقطه تعریف، منتشر میشود.
خواننده آلبوم "سمفونی مولانا به آهنگسازی هوشنگ کامکار با بیان این که تمامی قطعات آوازی و غیر آوازی آلبوم یاد شده در دستگاه همایون و متعلقات آن اجرا میشود، در باره آهنگساز کار اظهار کرد: سیاوش ولیپور آهنگساز "همآواز پرستوهای آه" است که در واقع نخستین کار او نیز محسوب میشود. گرچه ولیپور کمانچه هم مینوازد اما سنتور ساز تخصصی این آهنگساز است.
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