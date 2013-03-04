دستگیری 309 قاچاقچی کالا و مشروبات الکلی در پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر

به گزارش خبرنگار مهر،نادر انصاریان پیش از ظهر دوشنبه در جریان بازدید از این گمرک با اشاره به برائت 28 نفر از این تعداد و محکوم شدن 48 نفر قاچاقی به ارزش ریالی دو میلیارد ریال، افزود: در حوزه قاچاق کالا، ارز و مشروبات الکلی 261 پرونده به ارزش ریالی 73 میلیارد ریال تشکیل شده که ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده نیز 45 میلیارد ریال است.

وی ارزش ریالی پرونده های تشکیل شدهدر حوزه قاچاق مشروبات الکلی را 291 میلیارد ریال عنوان و با اعلام اینکه تا کنون در این گمرک جریمه ای وصول نشده، ادامه داد: از ابتدای سالجاری تا کنون از طریق پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر بالغ بر 404 هزار و 88 تن انواع کالای تولیدی استان صادر شده است.

مدیر گمرک پیرانشهر ارزش ریالی کالاهای صادراتی طی این مدت را 198 میلیون و 752 هزار و 662 دلار دانست و اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته از نظر وزنی افزایش 46 درصدی صادرات و از نظر ارزش دلاری افزایش 49 درصدی را شاهد بودیم.

انصاریان ارزش هر تن کالای صادراتی از گمرک رسمی تمرچین پیرانشهر در مقابل مرز حاج عمران اقلیم کردستان عراق 492 دلار اعلام کرد و یادآور شد: همچنین طی این مدت بالغ بر 318 هزار از طریق گمرک پیرانشهر به آذربایجان غربی وارد شده‌ که از این تعداد 315 هزار نفر را مسافران خروجی تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به افزایش 66 درصدی تعداد مسافران ورودی از طریق گمرک رسمی تمرچین پیرانشهر از ابتدای سالجاری تا کنون نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزود: طی این مدت خروج مسافران از این گمرک با 139 درصد افزایش همراه بوده بطوریکه در مدت زمان مشابه سال گذشته بیش از 191 هزار نفر از این طریق گمرک وارد و بیش از 131 هزار نفر نیز از استان خارج شده ‌اند.

پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر به دلیل موقعیت خاص و استراتژیک، ایجاد مسیر آلترناتیو برای کشور ترکیه به منظور دسترسی به بنادر دریای مدیترانه، قاره های اروپا و آفریقا از طریق کشورهای سوریه و لبنان از موقعیت بسیار ویژه ای برخوردار است.

در صورت اتصال راه آهن دور دریاچه ارومیه مسیر ترانزیتی ایران از طریق کشورهای عراق، سوریه و لبنان با استفاده از مرز تمرچین و حاج عمران پیرانشهر به اروپا فراهم می شود، مرز رسمی تمرچین پیرانشهر مرز مقابل منطقه مرزی حاج عمران عراق بوده که با شهر چومان عراق فاصله کمی دارد و بعنوان دروازه تجاری دو کشور ایران و عراق قلمداد می شود.

ساخت پایانه های مرزی به عنوان نقاط عبور ناوگان و مسافر با هدف کاهش زمان توقف، تجمیع فعالیت در یک مکان خاص، افزایش بهره وری و استفاده از سیستم های IT در استان در دست اجرا است.