به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رمضانعلی معتمدی، مسئول کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان، عصر "13 اسفند" در همایش بزرگداشت بیستمین سالروز تاسیس کانونهای فرهنگی مساجد که در موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت(ع) و با حضور مقامات استانی و کشوری برگزار شد، اظهار داشت: با تلاش دستاندرکاران کانونهای فرهنگی هنری مساجد، در اقصی نقاط شهرستانهای استان، شاهد فعالیتهای گسترده و تاثیرگذاری کانون های فرهنگی و هنری مساجد بوده ایم.
وی با بیان اینکه طبق برنامه پنجم توسعه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، قرار بود تا پایان این برنامه، 25 درصد از مساجد، از کانونهای فرهنگی و هنری بهرمند شوند، تاکید کرد: توسعه کمی و کیفی در حوزه کانونهای فرهنگی مساجد استان اصفهان به نحوی است که امروز از 5 هزار مسجدی که در سطح این استان قرار دارد، یک هزار 428 کانون فرهنگی و هنری در مساجد دایر شده است.
رئیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان ادامه داد: طبق نظر 25 درصدی، سهم اصفهان یک هزار و 250 کانون بود که با افزایش این تعداد، در واقع از برنامه پنجم توسعه جلوتر هستیم.
حجت الاسلام معتمدی افزود: البته روند افزایش کانونهای فرهنگی مساجد، هیچ گاه متوقف نمیشود اما در مقوله کیفی این کانونها باید تلاش بیشتری صورت پذیرد.
803کتابخانه در مساجد استان راهاندازی شده است
رئیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان از دیگر فعالیتهای این کانون، به راهاندازی 803 کتابخانه در مساجد استان اصفهان اشاره کرد و گفت: یکی از نیازهای مدیران و فعالان این مراکز "بیمه" بود که در این راستا 500 نفر بیمه شدند.
حجت الاسلام معتمدی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سفر به خراسان شمالی بیان داشت: یکی از بیانات ایشان در این سفر، توجه بیشتر به کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، با همکاری نیروی مقاومت بسیج بود، که این امر وظیفه همه ما را سنگینتر کرده است.
وی افزود: باید با تفکر، برنامهریزی و تلاش مضاعف، حضور جوانان را در حوزه مساجد قویتر کنیم و در این امر استفاده از هنر و اجرای برنامههای شاداب و متنوع سهم به سزایی دارد.
از تمام ظرفیتهای کانون مساجد استفاده میکنیم
رئیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان اظهار داشت: کانون های فرهنگی و هنری مساجد نیز آمادگی کامل دارد با برنامهریزیهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اهداف این اداره را جامه عمل بپوشاند.
حجت الاسلام معتمدی ادامه داد: با انتصاب مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، امیدواریهای زیادی برای استفاده هر چه بهتر از ظرفیتهای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد به وجود آمده است.
وی تاکید کرد: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، اساس برنامههای فرهنگی و هنری باید در مساجد شکل گرفته و باید از این ظرفیت استفاده کنیم.
شایان ذکر است در این مراسم گروه سرود ثامنالحجج نجفآباد، سرود "آهوی دشت غریب و ضامن آهو" را اجرا کرده و از سوی مسئولان حاضر در جلسه مورد تقدیر قرار گرفت.
همچنین تقدیر از مدیران مسئول فعال کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان اصفهان، روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ها، تعدادی از مسئولان استان و اجرای تئاتر با موضوع اخلاق اسلامی از دیگر برنامه های این همایش بود.
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