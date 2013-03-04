به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان تفت از مناطق کوهستانی استان يزد و دارای آب و هوایی بسیار متعادل و اماکن تفریحی تاریخی و حتی زیارتی است و كمترين فاصله را در بين ساير شهرستان با مركز استان دارد.

تفت منطقه‌ای باستانی با پیشینه‌ای بلند است، این شهر از هر لحاظ با یزد پیوند تاریخی داشته و نامش همیشه با آن همراه بوده است و به عقیده باستان شناسان، این شهر قدمتی 12 هزار ساله دارد زيرا نقاشی‌های حک شده بر کوه ارنان در ناحیه پشتکوه یا وجود روستای توران پشت که بنیاد آن را به توران دخت ساسانی نسبت داده‌اند، چنین قدمتی را مسلم می‌دارد.

شهرستان تفت با وسعت پنج هزار و 948 كیلومتر مربع در جنوب غربی استان یزد واقع شده است و یكی از مناطق خوش آب و هوای استان یزد به حساب می آید. این شهرستان نسبتا بزرگ است که با کوه های سنگی در اطراف احاطه شده و چشم انداز باغ های این شهر، باغ های انار بسیار دیدنی است و همين امر نيز تفت را به انارستاني بزرگ تبديل كرده است.

از جمله آثار دیدنی شهرستان تفت عمارت و باغ صدری، نقوش تخته سنگ کوه ارنان، کوه عقاب، قلعه پهلوان بادی، گنبد شیخ جنید، قدمگاه مرتضی علی، مسجد شاه‌ولی، بقعه شاه خلیل، خانقاه ‌شیخ‌ علی‌ بلیمان، قلعه توران پشت، قلعه کوهستانی شواز و ... است.

از دیگر اماکن تاریخی و جاذبه های گردشگری شهرستان تفت می توان به آسیاب آبی، قلعه اسلامیه، بازار تفت، آسیاب آبی اسلامیه، غار اسلامیه، مسجد شوده، باغ علی نقی خان تفت، باغ گلشن تفت، چشمه تامهر، چنار قدیمی اسلامیه اشاره کرد.

وجود خانه‌های قدیمی به این شهرستان جلوه ای دیگر بخشیده که اگر در تابستان به این شهر زیبا سفر کنید درختان اناری که سر از باغهای این شهر برآورده و به کوچه ها خم شده اند به استقبال می آیند.

مسجد جامع بیداخوید، کاروانسرای دهشیر، آب انبار کوهستانی، آب انبار برالسویّه، مسجد جامع اسلامیه، مسجد جامع طزرجان، مسجد جامع ندوشن و قلعه ندوشن در این شهرستان جلوه ای دیگر به اماکن تاریخی شهر بخشیده و گردشگران را به سوی خود می خواند.

گنبد مسجد شاه نعمت الله ولي در تفت

از مهمترین و قدیمی ترین آثار این شهر می توان به مسجد شاه نعمت الله ولی اشاره کرد که دارای مجموعه ای بی نظیر از بازار در قرن نهم هجری بنا شده است.

در این مسجد بزرگ آثار جالب توجهی به چشم می خورد. سنگ مرمر محراب با نقش قندیل و کنده کاری های گل و بوته و واژه های مقدس، درب ورودی چوبی مشبک بسیار ظریف که لفظ (محمد) چند بار در حلقه هایی به صورت زیبا بر آن کنده کاری شده، نمایی خاص به آن بخشیده است.

همچنین در اطراف آن کتیبه ای از کاشی معرق، نام دوازده امام به خط نسخ بر روی آن نصب شده است و یک شبکه گچبری بسیار خوش طرح برای نور گیری که در حاشیه اش تاریخ 1339دیده ‌می‌شود، خودنمایی می کند.

قدمگاه تفت

قدمگاه شهر تفت از دیگر بناهای این شهرستان است. این بنا در سال 512 هجری قمری به فرمان گرشاسب بن علی بن فرامرز، یکی از امرای دیلمی ساخته شده است. اصل بنا چهار ضلعی و هر ضلع آن از داخل هشت متر است که در ارتفاع سه متری، این بنا به هشت ضلعی مبدل شده است. سنگ تاریخ محراب از جنس مرمر با دو حاشیه و یک متن به خط کوفی دیده می شود.

بقعه شاه خلیل

بقعه ‌شاه‌ خلیل‌ تفت که به خانقاه نیز معروف است از نوادگاه شاه نعمت الله ولی بوده است. این بنا جزئی از مجموعه وسیعی بود که به عنوان خانقاه شاه نعمت الله ولی ایجاد شده است. گنبد آجری بر فراز بقعه مربع شکل و سنگ مرمرهای خوش تراش و ظریف مربوط به 9 قبر در زیر گنبد با کتیبه های مختلف دارای نقشهای گل و بوته حجاری شده از آثار جالب این بقعه است.

قلعه شواز

مهمترين قلعه کوهستانى شهر يزد، قلعه رفيع، محکم و با عظمت شواز است. اين قلعه مسکونى با مساحت پنج هزار متر مربع، در ارتفاع صد متري، بر فراز صخره‌هاى سنگى از نوع سنگ‌هاى سفت رسوبى بنا شده و در اطراف آن پرتگاه‌ها و خاکريزهايى با شيب تند وجود دارد.

عقابكوه در تفت

ديوارهاى اصلى بنا از بيرون سنگ و از داخل، خشت خام و درگاه ورودى آن از آجر است. قلعه در طرف شرق گاوپهلوى مرتفعى دارد که از آجر بنا شده و از آن براى کشيدن آب استفاده مى‌کردند.

از زيبايى‌هاى ديگر اين قلعه، درب سنگى آن است، علاوه بر اين، در داخل قلعه چند مغازه در دل سنگ کنده‌اند که شباهت بسيار به مغازه‌هاى ميمند کرمان و لاريجان مازندران دارد.

قلعه‌ پهلوان‌ بادی‌ تفت

از دیگر قلعه های موجود در این شهرستان می توان به قلعه پهلوان بادی اشاره کرد که در دره‌گاوون(دره گاهان) قرار گرفته است.

در جنوب غربی شهر تفت در راه دره گاوون دو اثر قدیمی بر فراز کوهی به نام میلک دیده می شود. بر نوک این کوه یک قلعه قدیمی ساخته شده از آجر با مسیری صعب العبور قرار گرفته است. در داخل این قلعه شکل آسیابی به نام آسیاب پهلوان بادی معروف ‌است.

قلعه سنگی توران پشت

قلعه توران پشت بر روى صفه اى در دامنه كوه رو به سوى دشت با وسعت زياد كفه طاقستان را تحت تسلط خود دارد و كيفيتى اساطيرى را به ذهن متبادر مى سازد.

اين ويژگى باعث شده كه بتواند خطر هجوم غارتگران و متجاوزان را كه بيشتر از سمت كفه و منطقه فارس، روستا را تهديد مى كرده خنثى و بدين وسيله دورى فاصله از مركز و شهرهاى بزرگ را جبران كند. اين قلعه از نظر كاربرد سنگ در بناى آن منحصر به فرد است. در اين قلعه تعداد زيادى حجره وجود دارد و هر خانواده روستا حجره اى در اختيار داشته اند و مواد غذايى مانند حبوبات، خشكبار، آرد و... را به گونه اى طبقه بندى شده، در محلهاى مخصوصى كه به اين منظور در حجره ها در نظر گرفته شده اند، انبار مى كردند و از اين رو يك قلعه حفاظتى ـ زيستى بشمار مى آمده است.

ويژگى ديگر اين قلعه وجود درب سنگى آن است که از نوع سنگهاى رسوبى همان تپه است است.

اين درب تا چندى پيش به زيبايى بر لولاى يك تكه سنگى خود مى چرخيد و باعث حفاظت قلعه از ورود بيگانگان می شد.

گنبد شیخ جنید از عهد سلجوقیان

گنبد ‌شیخ ‌جنید از دیگر بناهایی است که در روستای‌ توران‌پشت واقع شده است. گنبدی که دیده می شود دارای برجی هشت ضلعی و سنگی است که از سنگهای ساده نما سازی شده است و از لحاظ شیوه و سبک معماری عهد سلجوقی نمونه قابل ملاحظه به شمار می رود.

همچنین در بالای محراب آن کتیبه ای آجری به خط کوفی موجود بوده که در سال 1315 به موزه ایران باستان منتقل شده است.

بر اساس مضمون این کتیبه این محل آرامگاه ابن ابی طاهر بوده و به دستور فرزندش در سال 543 هجری قمری ساخته شده است.

عمارت و باغ صدری تفت

این عمارت یکی دیدنی های شهر تفت در استان یزد به شمار می رود که با وجود بناهای جالب و دیدنی به همراه باغی سرسبز و زیبا بالقوه یکی از نقاط گردشگری شهرستان تفت به شمار می رود. ظاهرا قدمت این باغ و بنا به دوران زندیه باز می گردد که بازسازی و نوسازی شده است.

تفرجگاه دره گاهان

یکی از مناطق دیدنی شهرستان تفت در استان یزد، تفرجگاهی موسوم به دره گاهان است که به دلیل وجود چند درخت و همچنین آبشاری زیبا به صورت یکی از جاذبه های دیدنی این شهرستان بدل گشته است. وجود سنگ های مساعد برای صخره نوردی در کنار آبشار نیز مزید بر علت شده و منطقه را بیش از پیش مشهور ساخته است.

آبشار دره گاهان تفرجگاه شهرستان تفت

نقوش تخته سنگ کوه ارنان

این تخته سنگ در نگاه اولیه دو صحنه مجزای شكار را مجسم می كند. در سمت راست و قسمت بالای سنگ تصویر از هجوم حیوان درنده و انسانی روبروی آن حیوان كه احتمالا مورد حمله واقع شده حک شده است. در پشت سر حیوان، مردی نیزه به دست به حیوان حمله كرده و نیزه خویش را در بدن حیوان فرو برده است. آنچه برای بیننده قابل توجه است؛ شیوه زندگی ترسیم شده در این تصاویر و اینكه انسانهایی با تاریخ طولانی در این منطقه و سرزمین از استان یزد زندگی كرده اند.

عقابکوه

یکی دیگر از دیدنی های تفت، کوه عقاب (عقاب کوه) است. در نزدیکی شهرستان تفت و در فاصله 30 كیلومتری محور یزد به شیراز، کوه نسبتا مرتفع و منفردی قرار گرفته که تصویری شبیه به یک عقاب نشسته را تداعی می کند.

تفت با اين همه اثر و جاذبه تاريخي و طبيعي در مسير مسافراني است كه استان فارس را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب كرده اند و در طول مسير از يزد و تفت عبور مي كنند.

اين شهر به طور قطع مي تواند خاطره اي خوش و مناظري زيبا و ديدني را براي هميشه در ذهن مسافران نوروزي حك كند.