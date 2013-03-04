به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماندیشی صندوق توسعه ملی و مدیران بانکهای عامل با حضور محمدرضا نظری عضو هیئت عامل و معاون قراردادهای عاملیت و اعتبارات صندوق توسعه ملی، علی موحدنژاد رئیس امور بانکی و اعتبارات صندوق توسعه ملی، مدیران و کارشناسان صندوق و مدیران، اعضای هیئت مدیره و معاونان بانکهای سپه، تجارت کشاورزی، صادرات ایران، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، اقتصاد نوین و توسعه تعاون در محل صندوق توسعه ملی برگزار شد.
مدیران حاضر در این نشست، بر اساس پیشنهاد یکی از بانکهای عامل، به تبادلنظر درباره روشهای پرداخت ارزی غیر از اعتبارات اسنادی پرداخته و مقرر کردند کارگروهی متشکل از نمایندگان صندوق توسعه ملی، بانکهای عامل حاضر در نشست و همچنین نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تداوم بحثهای کارشناسی و عملیاتی شدن راهکارهای مطرح شده جهت پرداخت ارزی غیر از اعتبارات اسنادی تشکیل شود.
در اولین نشست هماندیشی درباره بررسی روشهای پرداخت ارزی غیر از اعتبارات اسنادی، روش «حواله» مورد تبادلنظر قرار گرفت که اکثریت مدیران بانکی حاضر در این نشست، این روش را برای جابجا نمودن اعتبارات ارزی کلان صندوق توسعه ملی مناسب و امن ندانسته و همچنان روش «LC» را در اولویت قلمداد کردند. البته برخی مدیران بانکی نیز اعمال بستههای ترکیبی که شامل روشهای پرداخت به شیوه اعتبارات اسنادی و غیر از اعتبارات اسنادی است را قابل بررسی دانستند.
محمدرضا نظری عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در این نشست خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی مأموریت ذاتی صندوق توسعه ملی تأمین منابع لازم برای سرمایهگذاری در طرحها و پروژهها از طریق بانکهای عامل کشور است. که این مهم را صندوق تاکنون در حدود وظایف قانونی خود بدرستی انجام داده در حالی که روشهای پرداخت منابع و انتقال وجه مورد نیاز پروژهها و طرحها از وظایف بانکهای عامل کشور و بانک مرکزی است و قانونگذار این وظیفه را به عهده صندوق توسعه ملی نگذاشته است.
نظری با تأیید همه ریسکهای مترتب بر پرداخت ارزی از طریق حواله، گفت: حتی اگر بانک عامل که پرداخت ارزی را از طریق حواله انجام میدهد، ریسک این کار را بپذیرد، باز هم جای این سوال باقی است که آن بانک در صورت بروز هر کدام از مشکلاتی که در راه پرداخت ارزی از طریق حواله قابل تصور است، چه پاسخ محکمهپسند، قانعکننده و حقوقی برای مراجع نظارتی کشور خواهد داشت.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در عین حال به کارگیری خلاقیت در به کارگیری روشهای مختلف پرداخت ارزی را مایه خیر و برکت و تسهیل امور کشور دانست و ابراز امیدواری کرد، کارگروه مشترک بین صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل که نماینده یا نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز برای شرکت در آن دعوت میشوند، بتواند در مسیر تولید و توسعه کشور راهگشا باشد.
نشست هماندیشی مسئولان صندوق توسعه ملی با مسوولان هشت بانک عامل درباره بررسی روشهای مختلف پرداخت ارزی، برگزار و مقرر شد کارگروهی برای ارائه راهکارهای جدید و شناسایی این روشها تشکیل شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماندیشی صندوق توسعه ملی و مدیران بانکهای عامل با حضور محمدرضا نظری عضو هیئت عامل و معاون قراردادهای عاملیت و اعتبارات صندوق توسعه ملی، علی موحدنژاد رئیس امور بانکی و اعتبارات صندوق توسعه ملی، مدیران و کارشناسان صندوق و مدیران، اعضای هیئت مدیره و معاونان بانکهای سپه، تجارت کشاورزی، صادرات ایران، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، اقتصاد نوین و توسعه تعاون در محل صندوق توسعه ملی برگزار شد.
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