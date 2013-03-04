لزوم معرفی آثار تاریخی بم/ موزه آثار باستانی بم افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زین الصالحین صبح دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نورزی بم اظهار داشت: ارگ قدیم به عنوان نماد شهر بم شهرت عام و خاص دارد و ما باید در کنار این مجموعه عظیم سایر آثار تاریخی و فرهنگی بم را نیز معرفی کنیم.

وی کوشک رحیم آباد، قنوات، تل آتشین و قلعه دختر را از جمله آثار تاریخی بم برشمردو گفت: تاکنون در راستای معرفی این آثار به گردشگران اقدام جدی صورت نگرفته است.

این مسئول تصریح کرد: در ایام نوروز سایر آثار تاریخی بم نیز در قالب بروشور و بنر به گردشگران معرفی خواهند شد.

زین الصالحین در ادامه بر ضرورت زیبا سازی و پاکسازی شهرهای بم و بروات برای پذیرایی از مسافرین نوروزی تاکید کرد.

وی راه اندازی موزه آثار باستانی را از جمله درخواست های مردم بم دانست و افزود: شرایط راه اندازی این موزه فراهم شده است و تلاش خواهیم کرد با توجه به اقدامات صورت موزه بم در هفته آینده افتتاح شود.

فرماندار بم بر ضرورت معرفی سوغات، صنایع دستی و محصولات کشاورزی شهرستان به نحو شایسته در این ایام تاکید کرد.

در این جلسه فرمانده انتظامی بم نیز به تشریح اقدامات این نیرو در ایام تعطیلات نوروز پرداخت و گفت: گشت های محسوس و نامحسوس این نیرو شهر را پوشش خواهند داد.

سرهنگ هادی ثمره افشار برضرورت توجه و دقت در حفظ اموال توسط شهروندان تاکید کرد و افزود: دلیل اصلی سرقت های رخ داده در این ایام بی توجهی مردم در حفظ و نگهداری اموالشان است.

