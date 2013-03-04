  1. استانها
  2. کرمان
۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۳۲

زین الصالحین:

لزوم معرفی آثار تاریخی بم/ موزه آثار باستانی بم افتتاح می شود

لزوم معرفی آثار تاریخی بم/ موزه آثار باستانی بم افتتاح می شود

بم - خبرگزاری مهر: فرماندار بم از راه اندازی موزه آثار باستانی بم خبر داد و گفت: بسیاری از اماکن تاریخی بم به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب ناشناخته مانده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زین الصالحین صبح دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نورزی بم اظهار داشت: ارگ قدیم به عنوان نماد شهر بم شهرت عام و خاص دارد و ما باید در کنار این مجموعه عظیم سایر آثار تاریخی و فرهنگی بم را نیز معرفی کنیم.

وی کوشک رحیم آباد، قنوات، تل آتشین و قلعه دختر را از جمله آثار تاریخی بم برشمردو گفت: تاکنون در راستای معرفی این آثار به گردشگران اقدام جدی صورت نگرفته است.

این مسئول تصریح کرد: در ایام نوروز سایر آثار تاریخی بم نیز در قالب بروشور و بنر به گردشگران معرفی خواهند شد.

زین الصالحین در ادامه بر ضرورت زیبا سازی و پاکسازی شهرهای بم و بروات برای پذیرایی از مسافرین نوروزی تاکید کرد.

وی راه اندازی موزه آثار باستانی را از جمله درخواست های مردم بم دانست و افزود: شرایط راه اندازی این موزه فراهم شده است و تلاش خواهیم کرد با توجه به اقدامات صورت موزه بم در هفته آینده افتتاح شود.

فرماندار بم بر ضرورت معرفی سوغات، صنایع دستی و محصولات کشاورزی شهرستان به نحو شایسته در این ایام تاکید کرد.

در این جلسه فرمانده انتظامی بم نیز به تشریح اقدامات این نیرو در ایام تعطیلات نوروز پرداخت و گفت: گشت های محسوس و نامحسوس این نیرو شهر را پوشش خواهند داد.

سرهنگ هادی ثمره افشار برضرورت توجه و دقت در حفظ اموال توسط شهروندان تاکید کرد و افزود: دلیل اصلی سرقت های رخ داده در این ایام بی توجهی مردم در حفظ و نگهداری اموالشان است.
 

کد مطلب 2011144

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها