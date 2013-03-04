به گزارش خبرگزاری مهر، کرمرضا پیریایی در تشریح روند اجرای طرح‌های مهر ماندگار استان قم، اظهار کرد: طرح های مهر ماندگار به عنوان یکی از ابتکارات ارزنده دولت دهم و تجلی جلوه های دیگری از خدمت به مردم وتلاش برای عمران و آبادانی محسوب می‌شود.

وی با بیان این که دولت عزم راسخ خود را برای اتمام طرح های مهر ماندگار جزم کرده است، اجرای این طرح ها را یک فرصت ویژه برای شتاب بخشی به روند توسعه و پیشرفت عمرانی کشور عنوان و خاطرنشان کرد: طرح های مهر ماندگار کارنامه درخشانی را از دولت خدمتگزار و عدالت محور به یادگار خواهد گذاشت.

استاندار قم افزود: طرح های مهر ماندگار نشان داد که دولت دهم در سال پایانی هم به مانند زمان شروع بکار ، با گفتمان بسیجی و جهادی در عرصه بزرگ خدمتگزاری حضور داشته و در این مسیر از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد داشت.

پیریایی با اشاره به این که استان قم دارای 28 پروژه مهر ماندگار می‌باشد، روند اجرای این طرح‌ها را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این طرح ها بر اساس زمانبندی تعریف شده در حال اجرا بوده و در بازدیدهای مستمر و در جلسات کاری مختلف با دستیار ویژه رئیس جمهور، موانع و مشکلات این طرح ها رصد می‌شود.

وی با اشاره به این که این پروژه ها عمدتاً در بخش های انتقال آب، حمل و نقل ریلی درون شهری و برون شهری، راه و گردشگری، بهداشتی درمانی و گازرسانی اجرا می شوند، گفت: برخی از این طرح ها برای استان از اهمیت بسزایی برخوردار هستند.

استاندار قم پروژه انتقال آب از سرشاخه های دز به قم را یکی از طرح های کلیدی برشمرد و گفت: فازدوم و تکمیلی این طرح با پیگیری های به عمل آمده و تامین اعتبارات مورد نیاز از جمله 320 میلیارد ریال اعتبار و فروش 600 میلیارد ریال اوراق مشارکت در شرف بهره برداری نهایی می باشد.

پیریایی همچنین از پروژه مونوریل به عنوان دیگر طرح مهم بخش حمل و نقل ریلی درون شهری یاد کرد و گفت: فاز اول این طرح به طول تقریبی 7 کیلومتر از پارکسوار شمالی تا میدان شهید مطهری با سرعت خوبی در دست اجرا است که امیدواریم با تزریق اعتبار صورت گرفته و با تلاش و جدیت بیشتر در موعد مقرر به بهره برداری برسد.

استاندار قم آزاد راه حرم تا حرم و کمربند ریلی را از دیگر پروژه های اساسی ماندگار استان نام برد و گفت: پروژه کمربند ریلی برای حل مشکل خروج قطارهای باری از داخل شهر به اتمام رسیده و در مرحله بهره برداری آزمایشی قرار دارد همچنین راه قم گرمسار به عنوان بخشی از آزاد راه حرم تا حرم در حوزه استحفاظی استان قم با پیشرفت قابل قبولی در حال انجام است.

نهاد مقدس کمیته امداد از برکات ارزشمند انقلاب اسلامی است

استاندار قم همچنین در آستانه هفته احسان و نیکوکاری در دیدار اعضای ستاد احسان و نیکوکاری استان قم طی سخنانی با تبریک 14 اسفند سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و هفته احسان و نیکوکاری اظهار کرد: تأسیس نهاد مقدس کمیته امداد به فرمان حضرت امام خمینی (ره)، از برکات و دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی است که با هدف خدمت به محرومان و مستمندان جامعه تشکیل گردید.

وی کمیته امداد را از مجموعه های ارزشی موفق در کشور ارزیابی و خاطرنشان کرد: 34 سال خدمت در عرصه محرومیت زدایی، تجربه بزرگی است که ایجاد کمیته امداد برای نظام به همراه داشته است.

پیریایی با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان کمیته امداد ، تصریح کرد: این نهاد انقلابی به لطف الهی توانسته است از بدو تاسیس تاکنون، بسیاری از نیازمندان را تحت پوشش قرار داده و چهره فقر در کشور را کمرنگ نماید.

وی افزود: کمیته امداد با برخورداری از مجموعه ای از نیروهای متعهد و با اخلاص، همواره جدیت و تلاش وافری را در انجام وظایف و ماموریت های خود داشته است.

استاندار قم با اشاره به این که جنس کار کمیته امداد غیرانتفاعی و معنوی است، مشارکت عمومی را لازمه توفیقات این نهاد عنوان و تصریح کرد: بالاترین سطح فعالیت ها در این سازمان باید بر مبنای مشارکت های مردمی استوار باشد.

وی با ابراز رضایت عملکرد مثبت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم در زمینه ارائه خدمات مطلوب حمایتی و اجتماعی به جامعه هدف گفت: این سازمان علاوه بر بخش های یاد شده، در بخش اشتغالزایی نیز در زمره دستگاه های برتر بوده و موفق شده است تا این مقطع از سال، 113 درصد از تعهدات خود را عملی نماید.

پیریایی ساخت مسکن محرومان را از دیگر توفیقات کمیته امداد استان برشمرد و با تقدیر از خیرین استان و دستگاه های دست اندرکار در این زمینه، گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته توسط این نهاد، تا پایان سال 92 تمامی خانوارهای مدد جوی بالای دو نفر در قم صاحب مسکن خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جشن نیکوکاری در هفته احسان و نیکوکاری، بر لزوم تعامل و همکاری جدی همه دستگاه ها و نهادها به ویژه صداوسیمای مرکز قم، برای برپایی هر چه پر شورتر این مراسم معنوی در سطح استان تاکید کرد.