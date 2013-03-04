مردم به هشدارهای پلیس توجه بیشتری داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا میرزایی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم اجرای طرح مانور راهداران اداره کل راه و ترابری استان سمنان در منطقه قوشه دامغان ضمن تاکید بر اینکه مردم باید به هشدارهای پلیس توجه بیشتری داشته باشند، اظهار داشت: نیروی انتظامی با آمادگی کامل تلاش می کند نظم و امنیت خوبی را در ایام تعطیلات نوروز ایجاد کند.

وی ضمن اشاره به اینکه هشت پلیس راه و هشت پاسگاه انتظامی، جاده های استان سمنان در ایام تعطیلات نوروز 24 ساعته به مسافران نوروزی خدمات ارائه می کند، اضافه کرد: این تنها بخشی از توان پلیس استان برای خدمت به مردم است و حضور مستمر و مقتدرانه ماموران پلیس در همه نقاط استان بسیار مشهود است.

رئیس پلیس استان سمنان با بیان اینکه مردم باید قبل از آغاز سفر، هشدارهای ایمنی پلیس را در تمامی زمینه ها جدی بگیرند تصریح کرد: مردم با رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی از بروز هرگونه حادثه تلخ به ویژه سرقت در ایام تعطیلات نوروز پیشگیری کنند.

میرزایی خاطر نشان ساخت: همراهی مردم با پلیس در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی تاثیر فراوان دارد که باید این همراهی و همکاری بیش از گذشته تقویت شود.

وی در خاتمه تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را سریعاً به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهند.

