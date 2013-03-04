جنگلی با دستان کودکان سرطانی در تبریز توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، این کودکان سرطانی در کنار خانواده خود و همراه با هنرمندان، در منطقه آرپا دره سی تبریز برای گرامیداشت روز درختکاری اقدام به کاشت درخت و توسعه جنگل این منطقه می کنند.



عبدالله تقی پور مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر گفت: برای تمامی شرکت کنندگان این طرح برچسبی صادر شده و به عنوان شناسنامه درختی که می کارند بر روی آن نصب کنند.



وی همچنین افزود: برای هر کدام از گروه های شرکت کننده کودکان سرطانی، دانش آموزان و هنرمندان منطقه ای ویژه اختصاص یافته که در منطقه خود درخت می کارند که در این طرح، تفرجگاه 330 هکتاری آرپا دره سی انبوه سازی می شود.



تقی پور تعداد کودکان سرطانی را 500 نفر، دانش آموزان را 200 نفر و مسئولان و گروه های زیست محیطی شرکت کننده در این طرح را 300 نفر اعلام کرد.