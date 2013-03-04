250 طرح اشتغال توسط مددجويان كميته امداد شيروان اجرایی شد

قربان احمدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اجراي 253 طرح اشتغال زايي توسط مددجويان كميته امداد امام شهرستان شيروان، افزود: در راستای اجرای طرح های مذکور، بيش از 18 میلیارد ریال اعتبار، از محل اعتبارات کمیته امداد و بانک ها هزينه شده است.

وي با اشاره به محل تامين منابع این طرح ها اظهار داشت: از مجموع 253 طرح اجرا شده، 153 طرح اشتغال زايي از محل منابع بانکی و 100 طرح اشتغال نيز از محل منابع كميته امداد راه اندازي شده است.

احمدی فر با بیان اینکه از اين تعداد 165 طرح اشتغال در بخش دامداری و 88 طرح در سایر بخش ها عملياتي شده است، افزود: این طرح ها در زمینه کشاورزی، دامداری، قالیبافی، صنعت و شيلات عملياتي شده اند.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون یک هزار و 541 خانوار تحت حمایت کمیته امداد در این شهرستان به خود کفایی رسیده اند، تصريح كرد: این نهاد تلاش می کند تا با حمایت های مختلف از جمله ایجاد اشتغال، به توانمند سازی و خودکفایی مددجویان کمک کند.

مدير کمیته امداد شیروان اضافه کرد: ارايه تسهيلات اشتغال به مددجویان، نقش موثری در توانمندي اقتصادي و رسیدن به خود كفايي آنان دارد.

وی افزود: سال گذشته نیز 293 طرح توان افزايي با اعتبار 12 ميليارد و 633 ميليون ريال براي مددجويان این شهرستان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون هفت هزار و 189 خانوار مددجو مشتمل بر 15 هزار و 756 نفر زیر پوشش خدمات کمیته امداد شهرستان شیروان قرار دارند.