برگزاری جشن بزرگداشت روز جمهوری اسلامی در گرگان 

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت روز جمهوری اسلامی ایران در گرگان بر اجرای برنامه های بر برنامه‌ریزی منسجم جهت حضور گسترده مردم در مراسم گرامیداشت روز جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: با توجه به این‌که در آستانه سال نو با روزی که ملت به جمهوری اسلامی ایران آری گفتند، مواجهیم، می‌توان با تبلیغات مناسب و برنامه‌ریزی‌های حساب شده، برنامه‌های متنوعی را در این روز اجرا و نسبت به تبلیغ و اشاعه عظمت این روز اقدام کرد.

وی در ادامه به این برنامه ها اشاره داشت و افزود: فضاسازی محیطی در سطح شهرها و روستاها وآماده سازی مساجد استان و برپایی یادواره های محلی در روستاها و مساجد محله و نصب جملات قصار در سطح شهر ها و روستاها، تهیه پیام نوروزی و فرمایشات مقام معظم رهبری به صورت CD و توزیع بین مسافران از جمله تمهیدات پيش‌بيني شده در این مراسم است و همچنین اختصاص موضوع سخنرانی به همین مناسبت در سخنان نمازجمعه، نصب پرچم در سردر مغازه‌ها و مجامع صنفی، صدور بیانیه، نواختن گروه موسیقی ارتش در خصوص روز جمهوری اسلامی، اجرای مسابقات فرهنگی و هنری با همکاری دبیرخانه ستاد و هماهنگی با دهیاری ها و شهرداریها در خصوص اجرا ی هرچه بهتر برنامه ها از دیگر اقدامات در این راستاست.

وی در پايان به بهره برداری رسانه ای از این برنامه ها اشاره داشت و اظهار امیدواری کرد با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و تبلیغات به عمل آمده، شاهد حضور باشکوه مردم در مراسم گرامیداشت روز 12 فروردین باشیم و هجمه های دشمنان نظام را از بین ببریم.

دبير ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي استان گلستان نيز در اين جلسه گفت: با توجه به اینکه نظام سیاسی ایران با رای 2/98 درصدی مردم به نام نظام مقدس جمهوری اسلامی ثبت شد، این روز باید از سوی مسوولین و مردم ایران قدر دانسته شده و گرامی داشته شود.

قربان عباسی با اشاره به اهمیت برنامه ریزی جهت حضور حداکثری در جشن گرامیداشت این روز افزود: نظر به این‌که گردشگران و مسافران دراین روز در استان حضور دارند، با برنامه‌ریزی منسجم از سوی مسوولین می‌توان نسبت به ایجاد زمینه‌های حضور مردم در جشن گرامیداشت این روز اقدام کرد.

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان گلستان يادآور شد: برپایی مسابقات متنوع فرهنگی و هنری در اماکن گردشگری و تفرجی استان و ایجاد محیطی مناسب همراه با فضاسازی محیطی در شهرهای استان را زمینه ای جهت مطرح نمودن این مراسم در سطح ملی است و بایستي نسبت به احیای این مراسم اقدام کرد.

وی درپایان پخش تیزر و تبلیغات مناسب درروز 12 فروردین را از طریق هماهنگی های صداو سیمای مرکز استان با استان های همجوار را در اطلاع رسانی اهمیت این مهم موثر دانست.