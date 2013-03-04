محمد صادق برزنوني در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ایجاد زيرگذر جاده و ريل ايستگاه راه آهن ياتري، افزود: اين زيرگذر بنا به موافقت مسئولان ارشد راه آهن و توافقات استاني، طراحي و با هدف تسهيل در رفت و آمد وسايط نقليه ماشيني و سير ايمن قطارها مصوب و اجرا شد.

وي با اشاره به اینکه تاكنون برای حذف تقاطع ريل و خط، باكس هايي با طول وعرض و ارتفاع 5.20 در5.20 متر ساخته و اجرا مي شد كه لزوماً از زير دوخط يعني خطوط زوج و فرد، امكان تردد وسايط نقليه را ميسر مي ساخت تصريح كرد: اما در ايستگاه یاتری با توجه به محل قرار گرفتن گذر، الزاماً بايد باكسها براي زير چهار خط طراحي و اجرا مي شد.

مديركل راه آهن شمالشرق، مشكل اصلي در اين پروژه را نوع استقرار رابط هاي خطوط زوج و فرد و ريل هاي داخل ايستگاه ذکر کرد و اظهار داشت: در صورت اجراي عادي مي بايست، مسدودي يكي از خطوط و در نتيجه تاخير بسيار زيادي را براي قطارها در نظر مي گرفتيم اما با شيوه اي ابتكاري و بصورت شبانه روزي طوري كار به سر انجام رسيد كه كمترين اختلال در تردد قطار ها، را شاهد بوديم .

برزنونی اضافه کرد: عمليات اجراي اين زير گذر تا حدي كه در تعهد راه آهن بود زير نظر ناظرين اين اداره كل و توسط يكي از پيمانكاران داخلي يعني شركت سي بي جي انجام شده و براي انجام ادامه كار تحويل سازمان هاي مرتبط استان شد.

وی یادآور شد: اعتبار در نظر گرفته شده براي اين پروژه هفت ميليارد ریال بوده و از منابع داخلی راه آهن تامین شد.

بنا بر این گزارش: در همين راستا بخاطر اجراي ابتكاري پروژه، تقديرنامه اي توسط مدير كل خط و سازه هاي فني راه آهن جمهوري اسلامي ايران، براي مدير پروژه صادر و از زحمات كشيده شده قدرداني بعمل آمد.

