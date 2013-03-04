تمامی اسناد و کتب تخصصی مربوط به سیستان و بلوچستان بازگشت داده خواهد شد/دو میلیارد ریال به سازمان اسناد و کتابخانه های ملی استان اختصاص یافت

زاهدان –خبرگزاری مهر: رییس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران گفت: با هدف ایجاد یک مرکز تخصصی تمامی اسناد و کتب مربوط به سیستان و بلوچستان به مرکز اسناد و کتابخانه ملی این استان عودت داده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر: اسحاق صلاحی صبح امروز در مراسم نکوداشت مرحوم پرواز در زاهدان قول داد تمامی اسناد موجود در نقاط مختلف کشور و مربوط به سیستان و بلوچستان به منظور ایجاد کتابخانه تخصصی به مرکز اسناد و کتابخانه ملی این استان ارسال شود.

وی درآیین افتتاح بزرگ ترین گنجینه جهان اسلام در زاهدان افزود:اهدای اسناد و مجموعه کتاب های سیاوش پرواز به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بزرگ ترین حادثه تاریخی از ابتدای تاسیس این سازمان تا کنون بوده است.

وی با اشاره به اینکه مرحوم پرواز تنها با نیت خالصانه برای پیشرفت فرهنگ ایران اسلامی تلاش کرد فزود: یکی از شروط این مرحوم برای اهدای گنجینه خود به این سازمان فاش نشدن نام وی بوده است .

صلاحی ادامه داد: جاری شدن این سنت دیرینه در سیستان و بلوچستان امروزه موجب زایش فرهنگ در این منطقه شده است و بیشترین اسناد و کتاب های موجود مربوط به استان از طریق مردم استان تامین شده است.

وی با بیان اینکه اهدای کتاب همواره در تاریخ بشریت تمدن ساز بوده است ادامه داد:ملاک و توسعه فرهنگی در هر جامعه به میزان مطالعه و نشر کتاب بستگی دارد و لذا باید برای فراهم ساختن بستر رشد جوانان بیش از گذشته در این راه سرمایه گذاری کرد.

رييس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران همچنین در این مراسم ضمن ابراز قدردانی از همکاری خانواده مرحوم سیاوش پرواز در اهدای این گنجینه نفیس گفت: به منظور خرید کتاب های تخصصی و تجهیز کتابخانه سازمان اسناد ملی در سیستان و بلوچستان مبلغ دو میلیارد ریال به استان اختصاص خواهد یافت.