به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، بر اساس تصمیم کمیته فنی شنا، مسابقات برترین شناگران دختر کشور در رده سنی 13 سال به بالا – یادواره شهیده زهرا اسدی – طی روزهای 15 و 16 اسفند ماه در استخر ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشود.
تاکنون تیمهای تهران، قزوین، گیلان، خراسان رضوی، البرز، اصفهان و فارس برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند. این مسابقات در 15 ماده و در دو نوبت صبح و عصر برگزار میشود که از سوی کمیته فنی برای شناگران در هر ماده رکورد ورودی تعیین شده است.
بنابر اعلام فدراسیون شنا ، در پایان این مسابقات به شناگران برتر جوایز ویژه ای اهدا خواهد شد.
مسابقات برترین شناگران دختر کشور از فردا سه شنبه در استخر آزادی تهران آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، بر اساس تصمیم کمیته فنی شنا، مسابقات برترین شناگران دختر کشور در رده سنی 13 سال به بالا – یادواره شهیده زهرا اسدی – طی روزهای 15 و 16 اسفند ماه در استخر ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشود.
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