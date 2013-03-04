به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، بر اساس تصمیم کمیته فنی شنا، مسابقات برترین شناگران دختر کشور در رده سنی 13 سال به بالا – یادواره شهیده زهرا اسدی – طی روزهای 15 و 16 اسفند ماه در استخر ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.



تاکنون تیم‌های تهران، قزوین، گیلان، خراسان رضوی، البرز، اصفهان و فارس برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند. این مسابقات در 15 ماده و در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود که از سوی کمیته فنی برای شناگران در هر ماده رکورد ورودی تعیین شده است.

بنابر اعلام فدراسیون شنا ، در پایان این مسابقات به شناگران برتر جوایز ویژه ای اهدا خواهد شد.