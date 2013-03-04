برگزاری نمایشگاه عکس "حوض نقاشی" همزمان با اکران

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکسهای "حوض نقاشی" درسه پردیس آزادی، ملت و زندگی بر پا خواهد شد. در این نمایشگاه عکسهای علی نیکرفتار به نمایش گذاشته خواهد شد.
پیش از این نیز و قبل از برگزاری جشنواره فیلم فجر، نمایشگاه عکسهای "حوض نقاشی" در سینما آزادی برگزار شده بود که با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد. در همان زمان مدیر سینما آزادی عنوان کرد بیش از نیمی از تماشاگران سینما آزادی از این نمایشگاه بازدید کردهاند.
"حوض نقاشی" که با استقبال مخاطبان در سی و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر مواجه شد و نمایش آن به سانسهای فوقالعاده متعددی کشیده شد، به زودی اکران نوروزی خود را در سینماهای پایتخت و شهرستانها آغاز میکند.
این فیلم به کارگردانی مازیار میری و تهیهکنندگی منوچهر محمدی با بازی شهاب حسینی، نگار جواهریان، فرشته صدرعرفایی، سیامک احصایی، مهسا محجوب و ... محصول حوزه هنری است.
"حوض نقاشی" در سی و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و بهترین طراحی صحنه و لباس را از آن خود کرد. همچنین نامزد دریافت بهترین سیمرغ برای نقش اول زن برای نگاه جواهریان و بهترین فیلمبرداری شد.این فیلم داستان یک زوج کمتوان ذهنی است که یک پسربچه دارند و زندگی آنها به دلایلی با چالش رو به رو می شود ولی آنها موفق میشوند با همدلی بر این مشکلات فائق آیند.
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