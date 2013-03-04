ستاد مركزي صيانت از حقوق شهروندي تشكيل شد

به گزارش خبرگزاري مهر، عليرضا افشار در ششمين جلسه ستاد مركزي صيانت كه در سالن پيامبراعظم (ص) وزارت كشور برگزار شد درخصوص سياست ها و برنامه هاي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب گفت : بررسي آيين نامه حجاب و عفاف ويژه آموزشگاه هاي خصوصي ،‌ فروشگاه هاي زنجيره اي ، فرودگاه ها و كميته لباس مشاغل به منظور بررسي وضعيت حجاب و عفاف ،‌ عوامل مؤثر در بدحجابي و همچنين ارائه راهكارها درخصوص نحوه اقدام و اولويت هاي اجراي از ديگر سياست هاي كلي اين نشست مي باشد.

قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي در ششمين جلسه ستاد مركزي صيانت از مسئولين دستگاه هاي اجرايي خواست جهت تهيه تقويم مناسب هاي عفاف و حجاب و برنامه ريزي براي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در مناسبت هاي مربوطه اعلام نظر نمايند.

عليرضا افشار گفت: ستاد مركزي صيانت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را در دستور كار خود قرار داده و همه دستگاه مي بايست مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را در برنامه هاي جاري و وظايف سالانه خود در نظر بگيرند و با قدرت بيشتر و جامع تر عمل نمايند.

دبير ستاد مركزي صيانت گفت: قطعاً پيشگيري در رويكرد اقدامات اوليه حرف اول را در كشور مي زند و بسيج ملي براي مقابله با فرهنگ هاي مهاجم و استفاده از ظرفيت ها براي پيشبرد فرهنگ اسلامي در نظر گرفته شده است. قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي از تشكيل ستاد عالي با اختياراتي فراتر از ستاد صيانت خبر داد و گفت: جايگاه ستاد عالي با اختياراتي بيشتر و با تأمين منابع اعتباري و تقويت پشتوانه مالي در نظر گرفته شده و برخي موارد اختلافي در آن مطرح خواهد شد.

افشار با اشاره به اولين مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص ترويج فرهنگ حجاب و عفاف در ادارات گفت: بندهاي ترويجي و سلبي در آن در نظر گرفته شده و ادارات موظف شدند كه از ورود خانم هاي بدحجاب جلوگيري كنند و اين كار با قانع سازي و دستور العمل مشخص و قابل اجرا صورت مي گيرد.

قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي با اشاره به تدوين كميته لباس مشاغل به عنوان فرصت ترويجي در كشور گفت: با مشخص كردن مكانيزم كنترلي آن فضاي كاملي در كشور در بعد ترويجي واقدامات كنترلي خواهيم داشت.

افشار همچنين با اشاره به 19 محور فرهنگي در دانشگاه ها و اجراي طرح پرنيا با هدف عرضه پوشش اسلامي به دانشجويان گفت : دستور العمل پوشش دانشجويي ابلاغ شده و همه دستگاه ها موظف به اجراي زمينه هاي اجرايي آن شده اند و مي توانند اقدامات سلبي را خود، راسا داشته باشند.

گفتني است؛ گزارش بازرسي مرحله چهارم حجاب و عفاف و اولين بازرسي حقوق شهروندي از دستگاه هاي اجرايي كشور و گزارش اجرايي از ساختار جديد ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي در دستگاه ها با دو رويكرد عفاف و حجاب و حقوق شهروندي و برنامه هاي آينده حجاب و عفاف جهت ارائه سوابق احتمالي و اعلام نظرات پيرامون تفرجگاه ها و گردشگاه ها، آرايشگاه هاي زنانه ، بيمارستان ها، شركت هاي خصوصي، مترو ، رستوران ها و تورهاي گردشگري و همچنين اردوهاي مختلط از ديگر برنامه هاي اين نشست بود.

در پايان جلسه پيشنهادات دستگاه هاي اجرايي مبني بر اصلاحات مورد نياز شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.