عوامل حوادث ترورستی اخیر عراق دستگیر شدند/ اوضاع سوریه دلیل ناامنی عراق

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور و عدنان الاسدی سرپرست وزارت کشور جمهوری عراق صبح دوشنبه در محل وزارت کشور در تهران با یکدیگر دیدار کردند.

نجار در این دیدار با اشاره به دعوت ایران از سرپرست وزیر کشور عراق گفت: ایران و عراق دو کشور دوست و همسایه هستند و مقامات دو کشور نیز بر اهمیت گسترش مناسبات دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی،‌تجاری، سیاسی و فرهنگی تاکید کردند و با این دیدار مقدمات امضای یک تفاهم نامه امنیتی میان دو کشور فراهم شد.

وزیر کشور با اشاره به بحث های صورت گرفته میان دو کشور گفت: مسائل ارزی ، مباحث امنیتی، مبارزه با جرایم سازمان یافته، مراقبت های مرزی، تسهیل در تردد در زمینه های مختلف ، مباحث مربوط به زائرین و تسهیلات برای رفت و آمد آنان، ایجاد زیرساخت های جدید برای بازارچه های مرزی و انتقال تجربیات پلیس دو کشور به خصوص در زمینه مبارزه با مواد مخدر از جمله مهمترین بحث های این تفاهم نامه خواهد بود.

وی افزود: همچنین قرار شد کمیته ای مسائل مطرح شده در این دیدارها را پیگیری کنند و در آینده یادداشت تفاهم بین دو کشور امضا شود.

وی افزود: این همکاری ها منجر تعمیق روابط میان دو کشور در زمینه های اجتماعی و امنیتی خواهد شد.

همچنین عدنان الاسدی با اشاره به مباحث مورد توافق شده میان دو کشور گفت: ایجاد تسهیلات برای زائران، سرمایه گذاری و کامیون های حمل و نقل کالا از جمله مباحثی بود که در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست وزیر کشور عراق با اشاره به ناامنی های اخیر و حملات تروریستی در این کشور گفت: مسائل و مشکلات اخیر تروریستی در اثر وجود اختلافات سیاسی در سوریه است که موجب مشکلات امنیتی در مرزهای عراق شد و سازمان القاعده توانست در این زمینه بهره برداری کند.

وی با بیان اینکه عراق بر اوضاع مسلط است، گفت: این مشکلات تروریستی ناشی از مشکلات داخل سوریه است اما ما اوضاع را کنترل کردیم و همه باندها و گروه های تروریستی بازداشت شده اند.