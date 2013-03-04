منابع برای تعریض آزادراه تهران - کرج نداریم

فریبرز واحدی در گفتگو با مهر در خصوص تعریض آزادراه تهران - کرج، اظهار داشت: لاین شمالی این آزادراه باز شده است و آماده بهره برداری است و 10 درصد از پروژه در لاین جنوبی هم آماده آسفالت است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 80 درصد از لاین جنوبی و شمالی آماده افتتاح است، افزود: متاسفانه برای تکمیل این پروژه منابع کافی در اختیار نداریم و در صورت تامین اعتبار تا قبل از اسفندماه این پروژه به بهره برداری می رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره کاهش بار ترافیکی این آزادراه در سفرهای نوروزی، گفت: افتتاح بزرگراه شهید همت موجب شده که بارترافیکی در مسیر رفت تا کرج نداشته باشیم اما در برای سفرهای برگشت به دنبال راهکاری هستیم تا مسیر گرمدره را به جنوب همت متصل کنیم.

واحدی تصریح کرد: تلاش ما اینست که در مسیر برگشت از چالوس، خودروها از مسیر گرمدره وارد بزرگراه شهید همت شوند تا بارترافیکی کمتری را در این مسیر داشته باشیم.

وی به فعالیت دوربینهای متعدد در محورهای استان تهران اشاره کرد و افزود: 18 دوربین ثبت تخلف در آزاد راه تهران - قم وجود دارد و امیدواریم هر چه زودتر دوربین های آزادراه تهران قم و تهران - ساوه به صورت آنلاین با مرکز مدیریت راههای استان تهران لینک شوند.

میر کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به آمار تلفات جاده ای، بیان کرد: با کاهش نقاط حادثه خیز در محورهای مواصلاتی استان تهران، آمار 1700 نفر کشته در سال 85 به کمتر از 500 نفر در سال جاری رسیده است و نقاط حادثه خیز هم از 125 در سال 85 به کمتر از 40 عدد کاهش یافته است.