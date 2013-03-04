  1. حوزه و دانشگاه
۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۰۸

با حکم زیاری؛

معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور تغییر کرد

معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور تغییر کرد

رئیس دانشگاه پیام نور واحد تهران معاون اداری مالی دانشگاه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابراهیم پور که پیش از این رئیس دانشگاه پیام نور تهران بود از سوی حسن زیاری به عنوان معاون اداری مالی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور منصوب شد.

پیش از این، محمود کی منش این سمت را بر عهده داشت.

کد مطلب 2011195

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