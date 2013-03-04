معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابراهیم پور که پیش از این رئیس دانشگاه پیام نور تهران بود از سوی حسن زیاری به عنوان معاون اداری مالی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور منصوب شد.

پیش از این، محمود کی منش این سمت را بر عهده داشت.