  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۰۴

آلمان مخالفت خود را با ورود بلغارستان و رومانی به حوزه شینگن اعلام کرد

آلمان مخالفت خود را با ورود بلغارستان و رومانی به حوزه شینگن اعلام کرد

وزیر کشور آلمان از مخالفت کشورش با ورود بلغارستان و رومانی به حوزه شینگن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، " هانس پیتر فردریش" در گفتگو با مجله اشپیگل اعلام کرد: آلمان هنگام آغاز مذاکرات روز پنجشنبه وزرای اروپایی در بروکسل مخالفت خود را با ورود بلغارستان و رومانی به حوزه شینگن اعلام خواهد کرد.

وی افزود: در صورتیکه رومانی و بلغارستان بر ورود خود به حوزه شینگن اصرار ورزند، تلاش آنها برای ورود به این حوزه به دلیل مخالفت آلمان به شکست می انجامد.

وزیر کشور آلمان گفت: بلغارستان و رومانی که در سال 2007 به اتحادیه اروپا پیوستند، باید تلاشهای جدی تری را برای مبارزه با فساد انجام داده و آلمان تنها در این صورت موافقت خود را با پیوستن آنها به کشورهای حوزه شینگن اعلام می کند.

کد مطلب 2011197

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها