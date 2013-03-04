آلمان مخالفت خود را با ورود بلغارستان و رومانی به حوزه شینگن اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، " هانس پیتر فردریش" در گفتگو با مجله اشپیگل اعلام کرد: آلمان هنگام آغاز مذاکرات روز پنجشنبه وزرای اروپایی در بروکسل مخالفت خود را با ورود بلغارستان و رومانی به حوزه شینگن اعلام خواهد کرد.

وی افزود: در صورتیکه رومانی و بلغارستان بر ورود خود به حوزه شینگن اصرار ورزند، تلاش آنها برای ورود به این حوزه به دلیل مخالفت آلمان به شکست می انجامد.

وزیر کشور آلمان گفت: بلغارستان و رومانی که در سال 2007 به اتحادیه اروپا پیوستند، باید تلاشهای جدی تری را برای مبارزه با فساد انجام داده و آلمان تنها در این صورت موافقت خود را با پیوستن آنها به کشورهای حوزه شینگن اعلام می کند.