آمادگی دژاگه فوق العاده است/ اشکان باید بیشتر شوت بزند

به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان دژاگه در دیدار مقابل تیم فوتبال ساندرلند عملکرد فوق العاده ای داشت و یک پنالتی برای تیمش گرفت و در پایان هم به عنوان بهترین بازیکن زمین شناخته شد.

یول در مورد دژاگه می گوید: وقتی در آلمان بودم دژاگه را زیر نظر داشتم. او همیشه با استعداد بوده و من سبک بازی او را بسیار دوست دارم. تنها کاری که اشکان باید انجام دهد این است که کمی در جلوی دروازه موثرتر باشد. او در تمرینات شوت های سنگینی می زند اما در بازی ها هرگز شوت نزده است.

یول در ادامه افزود: من ساشا ریتر، دژاگه و ملادن پتریچ را از بوندسلیگا با قیمت های کم به خدمت گرفتم. پتریچ از دو بازیکن دیگر هم ارزانتر بود. ما 7 یا 8 میلیون پوند برای جذب این بازیکنان هزینه کردیم و اکنون آنها می توانند با رقم های بسیار بالا بفروشیم.

اشکان دژاگه که در حال حاضر در تیم فولهام بازی می کند، عضو تیم ملی فوتبال ایران است و در آخرین دیدار برابر لبنان نمایش قابل قبولی از خود ارائه کرد.