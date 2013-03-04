سومین المپیاد روباتیک دانشگاه هاي پیام نور كشور افتتاح شد

به گزارش خبرگزاري مهر، ابراهيم تقي زاده، رئيس دانشگاه پيام نور خراسان رضوي ظهر دوشنبه در محل سالن كنفرانس ها و همايش هاي هتل طرقبه اظهار كرد: سومين دوره المپياد روباتيك دانشجويان پيام نور با حضور بیش از 700 نفر از استادان و دانشجویان دانشگاه های پیام نور و جمعی از برگزیدگان سایر دانشگاهها سراسر کشور برگزار شد.

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی افزود: روند برگزاری این المپیاد از مهر ماه سال گذشته به صورت متمرکز با استفاده از پتانسیل های موجود در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی و با همکاری صمیمانه استادان و دانشجویان آغاز شد.

تقي زاده خطاب به دانشجویان شرکت کننده در افتتاحیه سومین دوره المپیاد روباتیک دانشگاه پیام نور گفت: روبات هر فرد نه تنها یک ماشین و ابزار بلکه تجلی عشق و تلاش علمی دانشجویان است.

وي بيان كرد: امید داریم این نشست و رقابت علمی باعث تولید فناوری های نو و ارتقای سطح علمی جامعه شود.

در ادامه توفیقی مدیر کل امور دانشجویان و تولیدات دانشجویی دانشگاه پیام نور اظهار كرد: در دهه 60 جوانان جنگ فیزیکی را که به کشور اسلامی ما تحمیل شده بود با مدیریت و توانمندی خود به سرانجام رساندند، امروزه ما موظفیم در حوزه جنگ فناوری، برترین تلاش ها و کوشش های خود را مبذول داریم.

مدیر کل امور دانشجویان و تولیدات دانشجویی دانشگاه پیام نور خطاب به دانشجویان شرکت کننده در سومین دوره المپیاد روباتیک دانشگاه پیام نور افزود: شما دانشجویان پرچم دار پیشرفت علمی کشور و فاتح افق های علمی آینده جامعه اسلامی هستید.

شایان ذکر است، این همایش علمی تا16 اسفندماه در هتل بزرگ طرقبه و هتل ثامن مشهد به صورت متمرکز برگزار می شود.