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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۱۹

در مشهد/

سومین المپیاد روباتیک دانشگاه هاي پیام نور كشور افتتاح شد

سومین المپیاد روباتیک دانشگاه هاي پیام نور كشور افتتاح شد

مشهد - خبرگزاري مهر: سومين دوره المپياد روباتيك دانشگاههاي پيام نور به ميزباني مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، ابراهيم تقي زاده، رئيس دانشگاه پيام نور خراسان رضوي ظهر دوشنبه در محل سالن كنفرانس ها و همايش هاي هتل طرقبه اظهار كرد: سومين دوره المپياد روباتيك دانشجويان پيام نور با حضور  بیش از 700 نفر از استادان و دانشجویان دانشگاه های پیام نور و جمعی از برگزیدگان سایر دانشگاهها سراسر کشور برگزار شد.

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی افزود: روند برگزاری این المپیاد از مهر ماه سال گذشته به صورت متمرکز با استفاده از پتانسیل های موجود در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی و با همکاری صمیمانه استادان و دانشجویان آغاز شد.

تقي زاده خطاب به دانشجویان شرکت کننده در افتتاحیه سومین دوره المپیاد روباتیک دانشگاه پیام نور گفت: روبات هر فرد نه تنها یک ماشین و ابزار بلکه تجلی عشق و تلاش علمی دانشجویان است.

وي بيان كرد: امید داریم این نشست و رقابت علمی باعث تولید فناوری های نو و ارتقای سطح علمی جامعه شود.

در ادامه توفیقی مدیر کل امور دانشجویان و تولیدات دانشجویی دانشگاه پیام نور اظهار كرد: در دهه 60 جوانان جنگ فیزیکی را که به کشور اسلامی ما تحمیل شده بود با مدیریت و توانمندی خود به سرانجام رساندند، امروزه ما موظفیم در حوزه جنگ فناوری، برترین تلاش ها و کوشش های خود را مبذول داریم.

مدیر کل امور دانشجویان و تولیدات دانشجویی دانشگاه پیام نور خطاب به دانشجویان شرکت کننده در سومین دوره المپیاد روباتیک دانشگاه پیام نور افزود: شما دانشجویان پرچم دار پیشرفت علمی کشور و فاتح افق های علمی آینده جامعه اسلامی هستید.

شایان ذکر است، این همایش علمی تا16 اسفندماه در هتل بزرگ طرقبه و هتل ثامن مشهد به صورت متمرکز برگزار می شود.

 

کد مطلب 2011201

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