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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۳۹

کریمی:

نان سفید کیفی نیست/ضرورت سبوس دهی به آرد تولیدی اردبیل

نان سفید کیفی نیست/ضرورت سبوس دهی به آرد تولیدی اردبیل

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر عامل غله و خدمات بازرگانی منطقه اردبیل گفت: نان سفید تولید شده در اردبیل کیفیت غذایی کامل ندارد.

عباس کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برخلاف تصور عموم مردم و فرهنگ رایج نان کیفی نان سفید نیست، تصریح کرد: آرد هر چقدر سفیدتر باشد به معنی از دست دادن سبوس بیشتر است و سبوس گندم حاوی فیبر، انواع ویتامین و مواد غذایی مغذی است.

به گفته وی درجه سبوس آرد می تواند در درجه کیفیت غذایی و ماندگاری آرد تاثیرگذار باشد.

کریمی با تاکید به ضرورت استفاده از آرد سبوس دار در پخت نان در استان اضافه کرد : در حال حاضر به دلیل کمبود درجه سبوس آرد کیفیت غذایی نان تولیدی نیز کاهش یافته است.

مدیر عامل غله و خدمات بازرگانی منطقه اردبیل تصریح کرد: درصد سبوس آرد در پخت بربری 18، لواش 13 و سنگک 10 است.

وی اضافه کرد: مطابق برنامه های صورت گرفته ضروری است درصد سبوس آرد لواش به 15 و سنگک به 12 درصد افزایش یابد.

کریمی با تاکید به ضرورت فرهنگ سازی استفاده از نان سبوس دار اضافه کرد: نان سبوس دار می تواند بخش قابل توجهی از مشکلات گوارشی شایع در بین شهروندان اردبیلی را رفع کند.

کد مطلب 2011202

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