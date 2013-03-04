راه آهن شرق رتبه اول تناژ بارگیری راه آهن کشور/ رشد 85 درصدی تناژ سنگ آهن

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورفخری در نشست خبری با اصحاب رسانه طبس از کسب رتبه اول تناژ بارگیری راه آهن کشور بر اساس شاخص تعیین شده در بین نواحی 18 گانه راه آهن خبر داد و اظهار داشت: در سال جاري تناژ خالص بارگیری، يك میلیون و 943 هزار و 542 تن کیلومتر بوده که نسبت به سال قبل رشد 60 درصدي داشته است.

مدیرکل راه آهن شرق افزود: تن کیلومتر خالص يك میلیارد و 899 میلیون و 139 هزار و 10 تن کیلیومتر بوده که نسبت به سال قبل پیشرفتی 25 درصدی داشته است در حالی که تن کیلومتر ناخالص با سه میلیارد و 305 میلیون و421 هزار و 60 تن کیلومتر 22 درصد رشد داشته است.

وي عنوان كرد: تناژ سنگ آهن با يك میلیون و 503 هزار و 480 تن در مقایسه با سال قبل پیشرفتی 85 درصدی داشته که بازاریابی و ایجاد نقاط بارگیری جدید در طول شبکه از مهمترین عوامل افزایش چشمگیر بارگیری سنگ آهن بوده است.

پورفخری همچنین در خصوص قطارهای مسافربری گفت : تعداد مسافر عبوری يك میلیون و 101 هزار و 400 نفر بوده که نسبت به سال قبل 9 درصد افزایش داشته است.

وی يادآور شد: با توجه به پیش فروش بلیط در مدت تعیین شده در پیک نوروزی سال جاری از تاریخ 25 اسفند تا 15 فروردین، حدود هشت هزار نفر فقط در خط ریلی طبس مشهد جابجا خواهند شد.

پورفخري همچنين از تحقق برنامه ایمنی سیر و حرکت طبق شاخصهای اعلام شده در بین نواحی 18 گانه راه آهن، تحقق 100 درصدی برنامه های پیش بینی شده راه آهن در زمینه تناژ بارگیری اداره کل راه آهن شرق کشور در سال 91 و رشد 108 درصدی نسبت به برنامه پیش بینی شده سال سال جاري خبر داد.

مدیرکل راه آهن شرق در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برگزاري آزمون كاركنان راه آهن اظهار داشت: برگزاری آزمون راهبری مانور در چهارم اسفند سال جاری توسط بخش خصوصی در راستای بومی سازی کارکنان از دیگر خدمات این اداره بوده است.

وی افزود: سال گذشته توسط بخش خصوصی دو دوره نیروی لکوموتیوران در مجموع به تعداد 60 نفر از طریق آزمون جذب و پس از گذراندن دوره های فنی و تخصصی به صورت کارورز در طول خط هزار کیلومتری مشغول به کار شدند.