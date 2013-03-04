تولید 70 درصدی قطعات پتروشیمی آبادان به روش مهندسی معکوس

فرهاد شمسی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: البته این بدان نیست که واحد قطعه سازی پتروشیمی آبادان قطعات‌ صنعتی می سازد بلکه این واحد با توجه به دستگاه های به کار برده شده در پتروشیمی همچون پمپها پس از باز کردن آنها عملیات نقشه برداری مهندسی معکوس را انجام می دهد و سپس این نقشه ها در اختیار شرکتهای قطعه ساز جهت ساخت قطعات مربوطه قرار داده می شوند.



وی اظهار کرد: خوشبختانه در دسترس نبودن و تحریم برخی قطعات نه تنها بر روند فعالیتها تاثیر ندارد بلکه در بسیاری از موارد منجر به بروز خلاقیتها نیز می شود.



شمسی زاده در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اینکه نخستین کمیته خودکفایی قطعات صنایع پتروشیمی سالها پیش در پتروشیمی آبادان تاسیس شده است، تصریح کرد: در سال 73 پتروشیمی آبادان نیاز به ورود کمپرسوری از خارج کشور پیدا کرد که قیمت آن به یک میلیارد تومان می رسید.



رئیس اداره قطعه سازی پتروشیمی آبادان یادآور شد: در آن زمان مدیرعامل وقت تصمیم به خارج کردن قطعات کمپرسور برای مطالعه آن گرفت، به هین دلیل از کارکنان بخشهای تعمیرات و فنی خواست تا تمامی تلاش خود را تولید آن به کار گیرند و بدین ترتیب بود که با تشکیل کمیته خودکفایی پتروشیمی آبادان در آن سال، نخستین کمیته خودکفایی در میان پتروشیمیهای کشور تشکیل شد.



شمسی زاده ادامه داد: این کمیته برای نخستین بار با حضور پنج مهندس فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد و با همفکری، راه های جلوگیری از هدر رفت ارز و بومی سازی این قطعات را مورد ارزیابی قرار دادند.



وی گفت: پس از باز شدن قطعات این کمپرسور به دستور مدیرعامل وقت کار نقشه برداری از آنها انجام و پس از آن این نقشه ها در اختیار قطعه سازان داخلی برای تولید قرار گرفت و به این ترتیب کمپرسور یک میلیارد تومانی با 200 میلیون تومان یعنی یک پنجم هزینه و با کیفیت بالا در خود کشور ساخته شد.



شمسی زاده تمامی دستگاه های مورد استفاده در پتروشیمی آبادان اعم از دستگاه های حرارتی و ماشینهای دوار را بسیار حساس و مهم خواند.





وی افزود: برای تهیه قطعات مورد نیاز این دستگاه ها ابتدا نقشه آنها را تهیه کرده و سپس با دعوت از شرکتهای سازنده این قطعات نقشه ها را در اختیار آنان قرار می دهیم، پس از دریافت استعلامات، برنده مشخص و آن نیز قطعات را بر اساس نقشه ساخته و در اختیار پتروشیمی آبادان قرار می دهد.



به گفته شمسی زاده، اداره قطعه سازی پتروشیمی آبادان قطعاتی همچون پولیکا، لوله های پولیکائیایی، سه راهی و... را که از جنس PVC تولید می شود را می سازد.

