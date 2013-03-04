بلکه بحران اقتصادی حجم آثار سفارشی را کم کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدكاظم مزینانی داور بخش رمان آزاد در دوازدهمین دوره جشنواره شهید غنیپور، اذعان داشت كه فضای رمان آزاد بسیار خفقانآور است و انبوهی از كتابهای بیارزش و غیراستاندارد این عرصه را برای كتابهای خوب تنگ كردهاند.
وی سفارشینویسی را از دلایل اصلی این موضوع دانست و افزود: متاسفانه در این سالها تعدد آثار سفارشی با محتوای ضعیف در حوزههایی مانند رمان انقلاب و دفاع مقدس، این بخش یعنی رمان آزاد را تحت شعاع قرار داده است. همچنین سفارشینویسی در هریك از این حوزهها باعث آسیب رساندن به ادبیات، مخصوصا در حوزه رمان آزاد میشود؛ چرا كه كارها در این بخش جوششی است و آنچه كه اصل است، این است كه فقط نویسنده است و خودش و در واقع نویسنده محدود به چیزی نیست.
خالق كتاب «شاه بیشین» با ابراز نارضایتی از وضعیت فعلی ادبیات در حوزه رمان آزاد گفت: آسیب بسیار جدی در ادبیات امروز ایران عنوان زیاد و كیفیت پایین است و امیدوارم به كمك بحران اقتصادی پیش آمد، گرانی كاغذ و وضعیت نامناسب بودجهها، حجم این نوع كارهای سفارشی محدود تر شود. همچنین سیستم عرضه و تقاضایی به وجود بیاید كه اگر كتابی واقعا فروش ندارد نتواند به مدد رانتها و حمایتهای فرا دستانه بارها به چاپ برسد.
او با اشاره به این نكته كه تعدد كتابهای غیر استاندارد خواه و ناخواه سلیقه عمومی را تحت تاثیر قرار میدهند، راه جلوگیری از این امر را كاهش سرانه سالیانه برای چاپ این كتابها دانست و اضافه كرد: اگر به رمانهای تازه و جدید مجال بروز و ظهور داده شود و دخالتهای فرادستانه اجازه بدهند كه داستان، رمان، شعر و هنر در این مملكت نفس بكشد، آن وقت میشود به كیفیت خروجی ادبیات بیشتر امیدوار بود.
مزینانی درباره سهم جشنوارهها در ارتقای سلیقه فرهنگی مردم افزود: با این اوضاع كتاب و كتابخوانی در كشور، هر چقدر جشنواره هم كه داشته باشیم كم است. جشنوارههای مختلف، چه دولتی و چه خصوصی (مانند جشنواره شهید غنیپور) باید پا بگیرند و بتوانند به حیات خودشان ادامه دهند. شاید بهتر باشد دولت یارانهای را به اصناف و NGOها اختصاص بدهد تا جشنوارههای تازه، با نگاههایی متفاوت و با گفتمانهایی تازه پا بگیرند. مطمئنا هر چقدر كه جشنوارهها بیشتر شوند، ارتقاء فرهنگ و آشنایی با كتاب خوانی در كشور تضمین میشود.
شاعر كتاب «آب یعنی ماهی» در پایان، معیار انتخاب یك متن ادبی را در درجه اول میزان خلاقیت، بداعت و ابتكار دانست و در همین رابطه گفت: اگر ادبیات نوآوری و خلاقیت را نداشته باشد، دیگر چیزی از آن باقی نمیماند.
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