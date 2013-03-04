پاسداری از منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمود ترابی ظهر دوشنبه در دیدار با سرپرست و پرسنل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان در محل دفتر امام جمعه این شهر به نقش و اهمیت منابع طبیعی پرداخت و افزود: منابع طبیعی اختصاص به یک نسل ندارد و باید این نعمت خدادادی برای دیگر نسل ها حفظ شود.

وی ضمن بیان اینکه ترویج و گسترش فرهنگ منابع طبیعی وظیفه همگان است اضافه کرد: باید بکوشیم این فرهنگ به دیگر نسل ها انتقال پیدا کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان یادآور شد: باید اهمیت و جایگاه منابع طبیعی برای همه آحاد جامعه تبیین شود تا مردم بهتر با این نقش و جایگاه آشنا شوند.

ترابی خواستار اهتمام ویژه دولت بر کوتاه کردن دست متجاوزان به عرصه های منابع طبیعی شد و تصریح کرد: باید متجاوزان برخورد قاطع شود تا دیگر جرات نکنند به منابع طبیعی دست اندازی کنند.

وی به نقش درخت و گسترش فضای سبز اشاره داشت و گفت: درخت و درختکاری از آیات و روایات قرآنی نشات گرفته و باید کوشید این مقوله با اهمیت در بین آحاد جامعه گسترش پیدا کند.

احمد علی بهاور سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان نیز در ابتدای این دیدار گزارشی از اقدامات و فعالیت های اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان ارائه داد و گفت: در طول هفته گرامیداشت منابع طبیعی 30 برنامه اجرا خواهد شد.

به گزارش مهر هفته گرامیداشت منابع طبیعی از 15 لغایت 21 اسفند ماه جاری بوده و شعار این هفته به نام "منابع طبیعی، سرمایه ملی" نامگذاری شده است.

