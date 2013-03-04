به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر رشید‌حسن‌آبادی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه معاونان جدید فرمانداری نیشابور در تالار شهید عابدی شهرستان، اظهار كرد: همه جا اثرات وجودی انقلاب اسلامی کشورمان دیده می‌شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی افزود: تزلزل روابط ترک‌ها با رژیم صهیونیستی، جسارت کرزای در مقابل نیروهای خارجی و راهپیمایی‌های بزرگ مردم پاکستان در حمایت از مواضع ایران نشان از تاثیر به‌سزای مردم ایران در عرصه‌های مختلف دارد.

رشيد با اشاره به همراهی سوریه با کشورمان در مقطع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بيان کرد: نیروهای مردمی سوریه به تاسی از ایران شکل گرفتند و مقابل دشمنانشان ایستاده‌اند.

وي با بیان اینکه انقلاب ایران به منبع وحی اتصال داشت، تصریح کرد: باید به این مردم همیشه در صحنه و خدمت‌گذار مباهات کرد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: انقلاب اسلامی موج بیداری اسلامی را به همه مناطق خاورمیانه کشانده است.

رشيد اظهار کرد: دشمن قصد دارد سوریه را به ‌عنوان خاکریز محور مقاومت علیه رژیم صهیونیستی بزند.

وي گفت: اگر می‌خواهیم موضوع موفقیت کارمان را بسنجیم باید در موقع رفتن، خود را ارزیابی کنیم.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی افزود: اگر حاصل کارش برای مردم خوب باشد از او تا ابد به نیکی یاد می‌شود.