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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۴۱

صبح دوشنبه/

نماینده بویراحمد و دنا از روستاهای حاشیه شهر یاسوج بازدید کرد

نماینده بویراحمد و دنا از روستاهای حاشیه شهر یاسوج بازدید کرد

یاسوج – خبرگزاری مهر: نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی از برخی روستاهای حاشیه شهر یاسوج بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی صبح امروز دوشنبه از روستاهای سرآبتاوه و تل‌خسرو بازدید کرد و در جریان مشکلات این روستاها قرار گرفت.

وی روستای تل خسرو را یکی از مناطق باستانی این استان عنوان کرد و بیان کرد: نبود مراکز تفریحی و ورزشی، جداول دفع‌آبهای سطحی و بازگشایی نشدن حریم جاده‌اصلی برخی از مشکلات این روستاست که باید از سوی مسئولین رفع شود.

زارعی کم‌بودن روشنایی معابر و نبود جداول کشاورزی را از دیگر مشکلات این روستا عنوان کرد و خواستار اجرای طرح هادی در این تل خسرو شد.

نماینده بویراحمد و دنا رفع مشکلات مردم را یکی از اصلی ترین وظایف مسئولین دانست و بیان داشت: مسئولین در این زمینه از هیچ خدمتی فروگذاری نمی کنند.

زارعی همچنین کمبود اعتبار را یکی از موانع اجرای پروژه‌ها بر شمرد و گفت: با این حال در پیگیری برای تسریع در اجرای پروژه‌ها کوتاهی نشده است.

وی همچنین در ادامه از روستای "سراب تاوه"  در پنج کیلومتری جنوب شهر یاسوج نیز بازدید کرد.

کد مطلب 2011222

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