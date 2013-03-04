نماینده بویراحمد و دنا از روستاهای حاشیه شهر یاسوج بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی صبح امروز دوشنبه از روستاهای سرآبتاوه و تل‌خسرو بازدید کرد و در جریان مشکلات این روستاها قرار گرفت.

وی روستای تل خسرو را یکی از مناطق باستانی این استان عنوان کرد و بیان کرد: نبود مراکز تفریحی و ورزشی، جداول دفع‌آبهای سطحی و بازگشایی نشدن حریم جاده‌اصلی برخی از مشکلات این روستاست که باید از سوی مسئولین رفع شود.

زارعی کم‌بودن روشنایی معابر و نبود جداول کشاورزی را از دیگر مشکلات این روستا عنوان کرد و خواستار اجرای طرح هادی در این تل خسرو شد.

نماینده بویراحمد و دنا رفع مشکلات مردم را یکی از اصلی ترین وظایف مسئولین دانست و بیان داشت: مسئولین در این زمینه از هیچ خدمتی فروگذاری نمی کنند.

زارعی همچنین کمبود اعتبار را یکی از موانع اجرای پروژه‌ها بر شمرد و گفت: با این حال در پیگیری برای تسریع در اجرای پروژه‌ها کوتاهی نشده است.

وی همچنین در ادامه از روستای "سراب تاوه" در پنج کیلومتری جنوب شهر یاسوج نیز بازدید کرد.