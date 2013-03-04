سرعت بخشی به روند احداث بزرگراه ارومیه – مهاباد

عثمان احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تردد وسایل نقلیه سنگین از این بزرگراه به دلیل قرار گرفتم در مسیر پایانه مرزی تمرچین اظهارداشت: با توجه به بالا بودن تعداد تصادفات و تلفات رانندگی در این محور اتمام آن باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به جاذبه های تاریخی و طبیعی منحصر به فرد و بکر مهاباد از جمله غار سهلولان، بازارچه مرزی و تالاب کانی برازان مهاباد، گفت: برای جذب گردشگر به این مناطق بویژه در ایام تعطیلات نوروزی باید برنامه ریزی اصولی شود.

احمدی ضمن انتقاد از کمبود امکان اقامتی و رفاهی برای گردشگران نوروزی با توجه به سردسیر بودن آب و هوای منطقه در روزهای آغازین بهار، اظهار داشت: در برخی مواقع شاهد خوابیدن مسافران در پارکها و فضاهای عمومی به دلیل کمبود این اماکن بوده و آماده سازی مدارس نیز جوابگوی نیازها نیست.

وی با بیان اینکه بازارچه های مرزی مهاباد یکی از جاذبه های اصلی حضور گردشگران در این منطقه است، ادامه داد: مسئولان باید برنامه ریزی دقیق و اصولی زمینه بازدید گردشگران از اماکن تاریخی و میراث باستانی مهاباد را فراهم کرده و راهنمایی های لازم را به مسافران انجام دهند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی افتتاح ایستگاه راه آهن مهاباد را یکی از اقدامات خوب برای افزایش میزان جذب گردشگر دانست و گفت: گردشگران با توجه به مناظر و جاذبه های طبیعی و تاریخی مهاباد در صورت فراهم و آماده بودن زیر ساختها از سفر به این شهرستان استقبال می کنند.

احمدی همچنین بر لزوم توجه ویژه به حفظ محیط طبیعی و آثار و بناهای تاریخی توسط میراث فرهنگی تاکید کرد وگفت: حفظ و پاسداری از این آثار یکی از وظایف اصلی این نهاد بوده که طی سالهای اخیر به دلیل کمبود اعتبار مورد غفلت واقع شده که قابل قبول نیست.

مهاباد در جنوب آذربایجان غربی سرزمین جاذبه های طبیعی و بازارچه های مرزی همه ساله گردشگران زیادی را از مناطق مختلف کشور به خود جلب می کند.

بزرگراه ارومیه - مهاباد در 180 کیلومتر و پنج قطعه با هدف کاهش تصادفات جاده ای و افزایش سرعت ترانزیت کالا و مسافر در حال احداث است.