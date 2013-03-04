به گزارش خبرگزاري مهر، مسئول سازمان بسيج هنرمندان استان سمنان ضمن اشاره به برگزاری دومين جشنواره هنرهاي تجسمي بسيج استان سمنان گفت: برگزاري برنامه‌هاي بسيج با نام شهدا به منظور گراميداشت مقام شامخ ایشان و يادآور ايثارگري‌ها و جانفشاني‌هاي آنان است.

محمد نوروزيان گفت: به فرموده حضرت امام (ره) شهادت هنر مردان خداست و شهدا نيز با گام برداشتن در مسير خدا كه مسير حق و عدالت است، شهادت را نصيب خود كردند و اين بايد براي ما چراغ راهنما باشد.

مسئول سازمان بسيج هنرمندان استان سمنان با اشاره به برگزاري دومين جشنواره هنرهاي تجسمي بسيج استان در شهرستان سمنان گفت: هدف از برگزاري این جشنواره، شناسايي و انسجام هنرمندان تجسمي استان در رشته‌هاي سفال‌، گرافيك، خوشنويسي، هنرهاي دستي، نقاشي و ... است.

نوروزيان افزود: در اين راستا بانك اطلاعات نسبتاً خوبي از هنرمندان تجسمي استان در رشته‌هاي مختلف تشكيل شده است.

وي با اشاره به اينكه حدود 120 اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال شده است، گفت: در رشته‌هاي سفال، معرق، منبت، نقاشي، گرافيك و خوشنويسي 80 اثر در مرحله اول انتخاب و به بخش داوري راه يافتند كه اين آثار در نمايشگاهي در معرض ديد هنرمندان استان قرار مي‌گيرد.

مسئول سازمان بسيج هنرمندان استان سمنان گفت: دومين جشنواره هنرهاي تجسمي بسيج استان در دو بخش شامل نمايشگاه آثار منتخب و برگزاري كارگاه و مراسم اختتاميه است.

نوروزيان ادامه داد: برپايي نمايشگاه از تاريخ 13 الي 19 اسفند‌ماه در نگارخانه سيمرغ فرهنگسراي كومش سمنان و كارگاه آموزشي و مراسم اختتاميه نيز در تاريخ 20 اسفندماه در سالن حكيم الهي این فرهنگسرا برگزار مي‌شود.

وي در پايان از همه هنرمندان به ويژه هنرمندان تجسمي براي حضور در جشنواره و بازديد از نمايشگاه آثار هنري هنرمندان استان دعوت به عمل آورد.

