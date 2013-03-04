به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اسماعیل مقری موذن ظهر دوشنبه در شورای اداری نیشابور در تالار شهید عابدی فرمانداری این شهرستان، اظهار كرد: دشمن سالها است که علیه ما شبیخون فرهنگی راه انداخته است که البته منحصر به عفت، حجاب و مرزهای شرعی نیست.
امام جمعه نیشابور گفت: دشمن درصدد است به شکلهای مختلفی به دنیا و مردم ایران القا کند که مدیران کشور نالایق و بی کفایت هستند و نمیتوانند این مشکلات را حل کنند.
حجت الاسلام مقري موذن با تاکید بر اینکه ما نمیخواهیم بگوییم که در کشورمان مشکل مدیریتی نداریم، افزود: حقیقت این است که کشورهای مخالف ایران نیز غرق در مفاسد مختلف اجتماعی، اخلاقی و مشکلات اقتصادی هستند.
وي رحلت عالم بزرگ، معلم اخلاق و مفسر عالیقدر حجتالاسلام علیرضا توحیدی را تسلیت گفت.
امام جمعه نيشابور دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی را در حوزه علم و فنآوری ستود و گفت: کشور با وجود برخی مشکلات نسبت به گذشته، پیشرفت بسیار زیادی کرده است.
حجت الاسلام مقري موذن تصریح کرد: دشمن بهدنبال سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی کشور است.
وي بيان كرد: عمل با اخلاص، تنها عملی است که میتوان آن را به جای گذاشت و مورد قبول شهیدان پنداشت.
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