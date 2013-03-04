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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۲۴

حجت الاسلام مقري موذن:

دشمن تلاش می‌کند مدیریت کشور را ناکارآمد نشان دهد

دشمن تلاش می‌کند مدیریت کشور را ناکارآمد نشان دهد

نيشابور - خبرگزاري مهر: امام جمعه نیشابور گفت: یکی از خطوط و تلاش‌های دشمن، موضوع ناکارآمد نشان دادن مدیریت کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل مقری ‌موذن ظهر دوشنبه در شورای اداری نیشابور در تالار شهید عابدی فرمانداری این شهرستان، اظهار كرد: دشمن سال‌ها است که علیه ما شبیخون فرهنگی راه انداخته است که البته منحصر به عفت، حجاب و مرزهای شرعی نیست.

امام جمعه نیشابور گفت: دشمن درصدد است به شکل‌های مختلفی به دنیا و مردم ایران القا کند که مدیران کشور نالایق و بی ‌کفایت هستند و نمی‌توانند این مشکلات را حل کنند.

حجت الاسلام مقري موذن با تاکید بر اینکه ما نمی‌خواهیم بگوییم که در کشورمان مشکل مدیریتی نداریم، افزود: حقیقت این است که کشورهای مخالف ایران نیز غرق در مفاسد مختلف اجتماعی، اخلاقی و مشکلات اقتصادی هستند.

وي رحلت عالم بزرگ، معلم اخلاق و مفسر عالی‌قدر حجت‌الاسلام علی‌رضا توحیدی را تسلیت گفت.

 امام جمعه نيشابور دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی را در حوزه علم و فن‌آوری ستود و گفت: کشور با وجود برخی مشکلات نسبت به گذشته، پیشرفت بسیار زیادی کرده است.

حجت الاسلام مقري موذن تصریح کرد: دشمن به‌دنبال سوء‌استفاده از مشکلات اقتصادی کشور است.

وي بيان كرد: عمل با اخلاص، تنها عملی است که می‌توان آن را به ‌جای گذاشت و مورد  قبول شهیدان پنداشت.

 

کد مطلب 2011233

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