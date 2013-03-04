صدور 338 مجوز سقط جنین در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر،دكتر آمنه بيك محمدي با بيان اين مطلب افزود: مجوز سقط جنين درماني به دنبال ناهنجاري هاي جنيني و يا انديكاسيون هاي مادری صادر مي شود كه در نيمه اول امسال 27 مجوز به دليل انديكاسيون‌هاي مادري صادر شده است.

وي با اشاره به مجوزهاي صادر شده به دليل انديكاسيون هاي مادري، افزود: در فروردين امسال، دو مجوز به دليل ملانوم بدخيم متاستاتيك و مننژيوم راجعه با چند نوبت عمل جراحي، در ارديبهشت ،هشت مجوز به دلايل اختلالات رواني شديد و مولتيپل اسكلروزيس(MS)، بيماري قلبي ASD و هيپرتانسيون ريوي، كارديوميوپاتي ديلاته، تنگی و نارسايي دريچه آئورت توأم با تنگي نفس، بيماري ايدز، لوسمي ميلو بلاستيك حاد با خونريزي داخل مغزي، كانسر پاپيلري تيروئيد با درگيري غدد لنفاوي و مولتيپل اسكلروزيس(MS) پيشرفته و در خرداد ماه، پنج مجوز به دلايل هيپرتانسيون مقاوم به درمان، لوپوس سيستميك، كليه راست غيرفعال و كليه چپ هیپرتروفیه توأم با پر فشاری خون، ديلاتاسيون ارثي آئورت و صرع مقاوم به درمان و غير قابل كنترل توأم با ديابت صادر شده است.

به گفته این پزشک قانونی تعداد مجوزهاي صادر شده به دليل انديكاسيون هاي مادري در تير ماه، سه مورد شامل شکستگی چند مهره از ستون فقرات با اثر فشاري بر روي نخاع عليرغم عمل جراحي و نياز به عمل جراحي مجدد، كارديوميوپاتي و ديلاتاسيون بطن چپ با 35 تا 30 =EF درصد و مادر مبتلا به ايدز، در مرداد ماه، چهار مورد شامل نارسايي دريچه ميترال توأم با نارسايي قلبي، پر فشاری شديد خون با افزايش در حين بارداري،‌ سندروم نفروتيك مادر و مادر مبتلا به ايدز و در شهريور ماه، پنج مورد شامل كارديوميوپاتي ديلاته توام با نارسايي قلبي، نارسايي شديد قلبي، بيماري عروق كرونر توأم با نارسايي قلبي، بيماري مادرزادي قلبي همراه با هيپرتانسيون ريوي شديد و مادر مبتلا به ايدز بوده است.

وی با تأکید بر کمبود آگاهی عمومی در خصوص مصادیق سقط درمانی، اظهار داشت: مادرانی که دارای بیماری های ذکر شده هستند باید بدانند سازمان پزشکی قانونی دلایل غیر جنینی و سلامت مادر را مورد توجه قرار می دهد و در صورت هر نوع تهدید از نوع مواردی که در این خبر به آن ها اشاره شده، مجوز سقط درمانی را صادر می کند.