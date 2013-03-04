به گزارش خبرنگار مهر، ‌جلال هاشمی ظهر دوشنبه در شورای اداری نیشابور در تالار شهید عابدی فرمانداری این شهرستان، افزود: ممکن است عده‌ای به بومی نبودن معاونان جدید فرمانداری نیشابور اعتراض کنند ولی ما نمی‌توانیم این ماموریت بزرگ را به اشخاص کم‌تجربه یا فاقد تجربه انتخاباتی واگذار کنیم.

وی یادآور شد: بیش از 443 هزار نفر در هفت شهر و 475 روستای این شهرستان زندگی می‌کنند.

هاشمی در ادامه با گرامی‌داشت یاد مرحوم حجت‌الاسلام توحیدی امام جماعت تازه در‌گذشته مسجد صاحب الزمان‌(عج) به ذکر خاطره‌ای از ایشان پرداخت و یادآور شد: ایشان عضو هیئت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی بودند و با وجود درخواست بنده مبنی بر استراحت بیشتر تاکید کردند باید در قسمت شمارش آرا حضور داشته باشم و بر همین اساس 11 ساعت با احساس مسئولیت تمام، وظیفه خود را به خوبی انجام دادند.

معاون قبلی سیاسی اجتماعی فرمانداری نیشابور هم که به‌تازگی به فرمانداری جوین منصوب شده است، تاکید کرد: حدیث سلسله‌الذهب تا قیام قیامت برای نیشابور کفایت می‌کند.

ابراهیم جدکاره افزود: نیشابور که فشرده‌ای از تاریخ است، تاریخ‌ساز بوده و خواهد بود.

وی بیان داشت: خرسندم 43 ماه از دوران خدمتم را در دانشگاه بزرگ نیشابور گذراندم که در ذهن من و خانواده‌ام ماندگار خواهد بود.

این مقام مسئول سابق در فرمانداری نیشابور، بیان داشت: قطعا نقص‌ها و کاستی‌هایی بر بنده بود درعین حال در حد وسعم خدمتگذار بودم.

جدکاره تاکید کرد: اگر از این حقیر به‌عنوان یک کارگزار، هزینه‌هایی به مردم و مسئولان تحمیل شد من عذرخواهم و به حساب شخصی من بگذارید نه نظام.

وي بيان کرد: اگر قابل جبران است در خدمتم و اگر احساس می‌کنید قابل جبران نیست مرا حلال کنید.

وی به ارتباط 20 ساله خود با هاشمی اشاره کرد و خود را خادم مردم به‌ ویژه ایثارگران و خانواده‌ معظم شاهد دانست.

در پایان هدایای به رسم یادبود از سوی اشخاص، شوراها، شهرداری‌ها، تعدادی از نهادها و ادارات به جدکاره تقدیم شد.

اسفندیار جلایری نیز که از سوی استاندار خراسان رضوی به پست سازمانی معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری نیشابور منصوب شده است، گفت: ما مسئولان، مسئولیت بسیار سنگینی پذیرفته‌ایم که با همدلی و همراهی همدیگر می‌توانیم تاثیرگذار باشیم.

وی با بیان اینکه چراغ راه، مقام معظم رهبری هستند و ما نباید از این نور فاصله بگیریم، تاکید کرد: ما نمی‌توانیم به جز اشاره حضرت آقا به اشاره دیگری مراجعه کنیم.

برات‌ علی‌نیا نیز که از سوی محمد‌حسین فروزان‌مهر به پست سازمانی معاونت برنامه‌ریزی، اداری و مالی معاونت استانداری خراسان رضوی و فرمانداری نیشابور، منصوب شده است، گفت: تمام اقدامات ما برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که حفظ آن مطابق فرمایش امام راحل، اوجب واجبات است.