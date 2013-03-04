به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون گلف، علی خزانبیک، گلفباز جوان ایرانی که با کسب امتیاز 76 در آخرین دور مسابقات جهانی گلف ترکیه 2012 جایگاه تیم ملی گلف کشورمان را بهبود بخشید، ماه گذشته با درخشش در مسابقات قهرمانی جوانان جهان موفق به کسب رتبه نوزدهم در میان 30 کشورصاحب نام شد.
خزانبیک با کسب امتیاز 232 در 3 راند مسابقه موفق شد جواز حضور در رقابتهای اوپن بین المللی "امگا" دوبی را در میان چهرههای برتر این رشته ورزشی به دست آورد. گلفباز مستعد ایرانی مقیم آلمان با کسب امتیاز 82 و 81 و مجموع 162 امتیاز در میان 120 گلفباز حاضر در رقابتهای اوپن دبی موفق شد در جایگاه سی و چهارم جدول رده بندی قرار بگیرد.
این ورزشکار پس از درخشش خوبی که از خود در رقابتهای آزاد دوبی نشان داد، از سوی مدیر برگزاری مسابقات جهانی برترین های گلف جونیور(جوانان) در ایالات متحده، به این مسابقات که در مرداد ماه سال آینده در لاس وگاس برگزار میشود، دعوت شد.
گلفباز جوان کشورمان همچنین در برنامههای آتی خود مسابقات اوپن جوانان اروپا که در آلمان برگزار میشود را نیز پیش رو خواهد داشت. رقابتهای جوانان اروپا از معتبرترین رویدادهای بینالمللی گلف و مورد تائید فدراسیون جهانی گلف و (R&A) است.
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